Leasys lancia Leasys e-Store

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, lancia una nuova piattaforma di e-commerce, Leasys e-Store. Questo progetto è al centro del piano strategico europeo di digitalizzazione di Leasys, avviato lo scorso marzo con il lancio pilota dell’e-Store nei Paesi Bassi. L’azienda sta ora lanciando il nuovo marketplace in Italia e nel Regno Unito e sarà esteso in Spagna prima della fine dell’anno , con l’intenzione di estendere progressivamente l’e-commerce a tutti i mercati in cui opera.

Prosegue il piano strategico di digitalizzazione di Leasys con il rilascio della nuova piattaforma e-commerce

Promuovendo principalmente veicoli a basse emissioni, il mercato digitale rappresenta un passo avanti negli obiettivi di sostenibilità dell’azienda, in linea con il piano strategico annunciato dall’azienda all’inizio di quest’anno per rendere la mobilità elettrica più accessibile.

” Siamo molto orgogliosi di questo progetto, che dimostra il nostro impegno nel rendere la mobilità più accessibile e sostenibile. Il nuovo marketplace Leasys e-store contribuisce concretamente anche alla transizione verso la mobilità elettrica, in quanto è pensato per essere un canale aggiuntivo per promuovere veicoli a basse emissioni, che i clienti possono noleggiare in modalità self-service. Facendo leva su tecnologie avanzate su cui continuiamo a investire, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un viaggio completamente digitale, semplice, sicuro e che garantisca la migliore esperienza della categoria. ” afferma Rolando D’Arco, CEO di Leasys Group.

La piattaforma e-Store è stata sviluppata in collaborazione con Capgemini, un partner globale per la trasformazione aziendale e tecnologica con una profonda competenza nei servizi di mobilità. Parlando del progetto, Andrea Falleni, CEO della Southern Europe Strategic Business Unit di Capgemini e membro del Group Executive Board, afferma: ” Come partner strategico, siamo lieti di aver lavorato a stretto contatto con Leasys per creare questo nuovo marketplace, offrendo ai clienti Leasys in tutta Europa un’esperienza di noleggio fluida e completamente digitalizzata “.

L’e-store Leasys è accessibile dalla sezione “offerte” nella home page del sito web Leasys.com. Grazie al controllo integrato dell’identità e del credito, i clienti possono ora completare l’intero processo di configurazione e ordinazione in pochi passaggi in modo semplice, rapido e sicuro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Inoltre, i clienti possono sempre contare su un team di esperti per fornire supporto e garantire un’esperienza fluida in ogni fase del processo.

La piattaforma user-friendly estende la presenza “omnicanale” di Leasys ampliando ulteriormente le possibilità dei clienti di accedere all’offerta Leasys. Questo approccio, da più canali integrati, garantisce un’esperienza cliente unica indipendentemente dal canale di accesso fisico o digitale scelto.

In Italia saranno disponibili solo veicoli a basse emissioni in pronta consegna, per rispondere in tempi rapidi alle richieste di mobilità. L’iniziativa vedrà protagonisti gli ultimi modelli del Gruppo Stellantis, disponibili in configurazione 100% elettrica o PHEV di ultima generazione, che brillano nei rispettivi segmenti per versatilità, efficienza e rispetto dell’ambiente. Tra questi, la Nuova Lancia Ypsilon, prima vettura della nuova era Lancia, nella sua versione (LX) a 599 € al mese IVA inclusa, con anticipo di 3.000 € IVA inclusa per 36 mesi e 45.000 km, e la nuova compatta Alfa Romeo Junior, che ridefinisce completamente il concetto di sportività contemporanea. Il ritiro dei veicoli sarà disponibile presso i 250 Leasys Hub, i centri di consegna Leasys distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Leasys e-Store nel Regno Unito offre un’ampia gamma di veicoli, tra cui completamente elettrici e LEV , immediatamente disponibili, consentendo una rapida consegna ai clienti. Questa nuova offerta fornisce un canale aggiuntivo per promuovere ulteriormente l’adozione di veicoli a basse e zero emissioni in tutto il Regno Unito, fornendo un canale self-service aggiuntivo per i clienti Personal Contract Hire di Leasys per noleggiare comodamente i veicoli.

Inoltre, le tariffe di noleggio a lungo termine su Leasys e-Store includono assicurazione base, assistenza e servizi di infomobilità per garantire una mobilità efficiente, sicura e sostenibile. Tutte le offerte sono personalizzabili in termini di durata, anticipo e chilometraggio in base alle singole esigenze del cliente.