Abarth: il Certificato di Origine è ora disponibile anche per le sue auto

Il dipartimento Heritage di Stellantis annuncia con orgoglio che, a partire da questo mese, anche i veicoli Abarth prodotti dal 2007 in poi possono ottenere il Certificato di Origine. Questo passo sottolinea l’impegno di Stellantis nella salvaguardia e nella valorizzazione della storia automobilistica italiana, con Abarth che si aggiunge a un elenco di marchi già certificati, tra cui Alfa Romeo, Fiat e Lancia.

Compilando il modulo online i proprietari di veicoli Abarth prodotti dal 2007 a oggi potranno richiedere il Certificato di Origine

Negli ultimi 16 anni, sono stati lanciati numerosi modelli Abarth in edizioni limitate e serie speciali, tra cui autentici “youngtimer” molto apprezzati dai clienti. Tra questi spiccano l’iconica Abarth 695 Tributo Ferrari del 2010 e l’Abarth 695 Maserati Edition del 2012, due modelli che hanno guadagnato uno status leggendario tra collezionisti e appassionati del marchio.

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage (Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Abarth) afferma: “ Siamo felici di estendere questo servizio anche agli appassionati di Abarth, sapendo quanto sia forte il loro legame con il marchio e quanto condividano la nostra convinzione nelle prestazioni e nello stile distintivo. Inoltre, il Certificato di Origine è molto più di un semplice pezzo di carta; incarna la storia e la passione che contraddistingue ogni Abarth, rafforzando allo stesso tempo l’identità del marchio e preservandone l’eredità.”

Nello specifico, il Certificato di origine per i veicoli Scorpion fornisce un rapporto dettagliato sulle caratteristiche di produzione dell’auto, tra cui la data di produzione, il paese di vendita, la data di vendita, il colore esterno, gli interni e il numero del motore. Ha un notevole valore culturale e storico, offrendo l’opportunità di scoprire la storia dell’auto tramite il numero di telaio, che deve essere semplicemente inserito nel modulo online sul sito web Heritage ( link ).

Oltre al Certificato di Origine, Stellantis Heritage offre agli appassionati di Abarth, così come ai possessori di Alfa Romeo, Fiat e Lancia, anche una Certificazione di Autenticità, che prevede un’analisi tecnica dettagliata e una meticolosa ricerca d’archivio. Inoltre, i collezionisti privati ​​possono anche usufruire di un raffinato servizio di manutenzione, riparazione e restauro eseguito direttamente dai tecnici specializzati delle Officine Classiche di Torino presso lo stabilimento di Mirafiori, lo stesso team che si prende cura ogni giorno della preziosa collezione Stellantis Heritage dell’azienda. Poiché appartengono all’azienda che ha progettato, sviluppato e prodotto questi veicoli, non esiste un team migliore per garantire che ogni veicolo funzioni al meglio.

Infine, i servizi di Heritage Stellantis includono anche “Reloaded by creators”, un progetto che prevede la vendita di un numero limitato di veicoli classici dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth: modelli storici certificati, restaurati e riportati alla loro bellezza originale dagli esperti delle Officine Classiche. Dalla scoperta al minuzioso lavoro di scouting, al restauro e infine al ritorno sul mercato, “Reloaded by creators” offre un “ciclo completo” che aggiunge valore culturale al valore economico di un’auto. Perché salvaguardare un’eredità significa rinnovamento, e non solo conservazione.

Tutte queste attività apprezzate dagli amanti delle auto d’epoca si svolgono presso le Officine Classiche, l’officina di restauro e certificazione di Stellantis Heritage, che dal 2015 opera nell’ex Officina 83 di Mirafiori in via Plava a Torino. Completamente rinnovate e ampliate nel 2022, le Officine Classiche occupano oggi una superficie di circa 6.000 m2 con 12 paranchi, macchine utensili specifiche e una linea per finiture di altissima precisione, che comprende una cabina appositamente progettata per la verniciatura dei singoli componenti. Dal 2015 a oggi sono state rilasciate numerose Certificazioni di Autenticità a proprietari di auto in tutto il mondo: dal Giappone agli USA, dalla Costa Rica alla Thailandia, ad Antigua. È opportuno precisare che i Certificati di Origine e di Autenticità hanno origini e finalità diverse, nonché un iter specifico per riceverli. Di seguito è riportato il procedimento per richiedere questi documenti speciali a Stellantis Heritage.

Certificato di Origine: con questo documento, gli appassionati di Alfa Romeo, Lancia, Fiat e ora Abarth (per i modelli prodotti dal 2007 a oggi) possono ottenere un certificato con un rapporto dettagliato su tutte le caratteristiche originali del veicolo quando è uscito dalla linea di produzione. In questo modo, il cliente è sicuro di trovare la data di produzione, il paese di vendita, le date di vendita, il colore esterno, il numero del motore e altri dettagli su questo documento.

Il processo per ottenerlo è incredibilmente semplice: basta compilare il modulo online sul sito Heritage, utilizzando il numero di telaio del veicolo per verificare il veicolo nei registri di produzione conservati negli archivi storici di Torino per Abarth, Fiat e Lancia e di Arese per Alfa Romeo. Una volta verificato e confermato, viene inviata un’e-mail con un elenco delle informazioni disponibili e il metodo di pagamento. Il prezzo del Certificato di Origine varia a seconda del marchio e può essere visualizzato sul sito web Heritage. Dopo che l’ordine è stato pagato, un documento dettagliato viene preparato e inviato prima via e-mail e successivamente stampato su un’elegante pergamena e inviato direttamente a casa del cliente.

Certificazione di Autenticità: mentre il Certificato di Origine è la “semplice” trasposizione su certificato dei dati dei registri di produzione conservati in archivio, il Certificato di Autenticità è un servizio che va ben oltre i dati di produzione ed è l’unico documento che attesta l’originalità della vettura, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti sul veicolo. Questa descrizione dovrebbe già far capire che è molto più complicato ottenerlo rispetto al Certificato di Origine. Infatti, è necessaria un’analisi tecnica dettagliata e una meticolosa ricerca d’archivio per verificare che il veicolo abbia mantenuto nel tempo tutte le sue caratteristiche originali.

Il Certificato di Autenticità è disponibile per veicoli con più di 20 anni o modelli fuori produzione e serie limitate per i marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth e può essere richiesto tramite il modulo sul nostro sito web. Ulteriori informazioni possono essere richieste via email al seguente indirizzo email: heritage@stellantis.com . Nella fase preliminare, i clienti possono scegliere dove effettuare i controlli e possono scegliere tra le Officine Classiche di Torino o le sedi Stellantis di Roma e Palermo. C’è un’altra possibilità disponibile che i nostri clienti apprezzano immensamente: la possibilità di ospitare la sessione di analisi presso l’abitazione del proprietario.

Ovviamente, il veicolo deve essere posizionato in uno spazio chiuso e coperto, dotato di illuminazione elettrica e di un sollevatore per veicoli. Il costo varia in base al modello e può variare da 600 a 12.000 euro più IVA. È possibile anche aggiungere al servizio un libretto di certificazione, che contiene la cronologia del veicolo, i criteri di manutenzione e le foto dei componenti analizzati. Il prezzo è di 350 € più IVA se scritto in Italia o 450 € più IVA per una versione inglese. Dopo l’invio di un preventivo dettagliato dei servizi, il cliente, se accetta, paga in anticipo la revisione del veicolo, oltre alle eventuali spese di viaggio per le squadre, e vengono presi accordi per la revisione del veicolo.