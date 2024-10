A Imola assegnato l’ultimo titolo del Ferrari Challenge Europe

La settimana delle Finali Mondiali Ferrari si anima all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, con le prime gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, svoltesi oggi sotto la pioggia intermittente. Nella serie europea, Claus Zibrandtsen (Formula Racing) ha conquistato l’ultimo titolo disponibile nel Trofeo Pirelli Am, mentre la serie nordamericana dovrà aspettare la seconda prova di venerdì per determinare i vincitori. Anche le sessioni non competitive di Corse Clienti, che includono le Ferrari dell’XX Programme, le monoposto storiche di F1 Clienti e le nuove 499P Modificata, offrono uno spettacolo emozionante.

Nel Ferrari Challenge Europe, dopo un avvio sotto la Safety Car a causa della forte pioggia, il poleman del Trofeo Pirelli, Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), e Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) prendono il comando sull’asfalto bagnato. Tuttavia, un contatto costringe entrambi a ritirarsi dalla lotta per la vittoria. Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa) taglia il traguardo per primo, seguito da Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team) e Luigi Coluccio (Radicci Automobili – Best Lap – FCI).

Nella gara del Trofeo Pirelli Am, Claus Zibrantsen conquista il titolo europeo, mantenendo il controllo della sua quarta posizione, che risulta sufficiente per laurearsi campione nel Ferrari Challenge. Nonostante la terza vittoria stagionale e la pole position ottenuta il giorno precedente, Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) non riesce a tenere aperto il campionato. Sul podio con Viol salgono Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) e Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg).

Andrzej Lewandowski (Autohaus Ulrich) conquista il suo primo successo nel Ferrari Challenge, guidando la prova di Coppa Shell fin dalle fasi iniziali e mantenendo un vantaggio rassicurante fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle si piazza Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), seguito da Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team), che ha effettuato una straordinaria rimonta, segnando il giro veloce in 1’50”976.

Sempre a proposito del Ferrari Challenge, nella Coppa Shell Am, Eric Cheung (Formula Racing), partito dalla pole position, riesce a superare Roland Hertner (Gohm Motorsport – Engstler) dopo un lungo duello, con Henrik Kamstrup (Formula Racing) che si aggiudica il terzo posto. Infine, nel Trofeo Pirelli 488, Sven Schömer (Ferrari Katowice) ottiene la sua prima vittoria, piazzandosi davanti al campione della classe Fabrizio Fontana (Formula Racing) e a Qwin Wietlisbach (CDP- D&C Racing).