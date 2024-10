Stellantis: nuovi stop in alcune fabbriche

Stellantis ha informato i sindacati riguardo alle prossime interruzioni delle attività di produzione che avranno luogo in alcuni dei suoi stabilimenti in Italia. In un comunicato del gruppo si sottolinea che “queste misure sono indispensabili per adattare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per assicurare un uso efficiente delle risorse”. Gli stabilimenti coinvolti sono quelli di Pomigliano D’Arco, Termoli e Pratola Serra.

A novembre nuovi stop alla produzione per Stellantis negli stabilimenti di Pomigliano, Termoli e Pratola Serra

A Pomigliano d’Arco, la produzione della linea Panda sarà sospesa nelle date 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 e 29 novembre. A Termoli, sulla Linea Fire, l’attività sarà interrotta dall’11 al 24 novembre, mentre per le linee GME/GSE/V6, gli impianti fermeranno le operazioni l’11, 15, 18 e 22 novembre. A Pratola Serra, le attività si fermeranno l’11 e il 12 novembre. Inoltre, il gruppo ha comunicato che le consegne di veicoli hanno registrato una diminuzione del 20 per cento nel terzo trimestre del 2024, che si è concluso il 30 settembre.

In una nota, Stellantis Italia ha dichiarato: “Siamo determinati a mantenere la continuità dei nostri impianti e delle operazioni in questo periodo difficile, e continueremo a sostenere tutti i nostri collaboratori in questa fase. Si tratta di un percorso complesso che richiede decisioni difficili e non offre soluzioni immediate, ma necessita di unità di intenti e visione per guidare questa grande azienda e tutti i suoi dipendenti verso il futuro.”