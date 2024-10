Peugeot e Born Free lanciano al Salone di Parigi 2024 “Powered by Lions”

Peugeot, in collaborazione con l’organizzazione benefica britannica Born Free, lancia al Salone di Parigi 2024 “Powered by Lions”, una nuova campagna digitale. “Powered by Lions” mira a ricordare al mondo che la popolazione dei leoni è in pericolo, quindi dobbiamo agire ora per preservarlo. Tutti i fondi raccolti durante questa campagna saranno donati a Born Free. Inoltre, la casa francese sta investendo in una campagna pubblicitaria di solidarietà a sostegno di Born Free, devolvendo il 60% del suo budget in beneficenza.

Peugeot annuncia partnership con Born Free per una nuova campagna digitale

In qualità di partner educativo ufficiale di Born Free, Peugeot sostiene il lavoro dell’organizzazione per proteggere i luoghi e le specie selvagge. Born Free lo fa coinvolgendo, educando e consentendo alle comunità locali di convivere con gli animali selvatici in Kenya e in altri paesi del mondo. Dal 2023, Peugeot sostiene Born Free nella costruzione di recinti e boma per alveari a prova di predatori nella sua area di conservazione di Meru in Kenya e nell’organizzazione di seminari sul comportamento degli elefanti nelle comunità locali. La casa francese fornirà inoltre a Born Free i veicoli pick-up Landtrek per l’uso quotidiano sul campo.

L’obiettivo del brand di Stellantis con la campagna “Powered by Lions” era attirare l’attenzione del pubblico e incoraggiare le persone a donare a Born Free. Peugeot, la casa del leone, ha dato energia alle strade di Parigi con caricatori per veicoli elettrici a forma di leone. Per due giorni, le persone hanno potuto leggere dei quattro leoni salvati da Born Free (King, Thea, Dadou e Saida), rappresentati da ciascun destriero, e scansionare un codice QR per fare una donazione. Queste donazioni servono a fornire cibo di qualità e cure specializzate a questi leoni presso il Born Free Shamwari Conservation Centre in Sud Africa.

L’attivazione dei caricatori a forma di leone è supportata da una campagna digitale e social Peugeot a 360° in tutti i mercati e sul sito web Peugeot, che indirizza il pubblico a una landing page per ulteriori informazioni sulla conservazione dei leoni ed effettuare donazioni. Una scultura di un leone EV sarà visibile dal 14 al 20 ottobre al Motor Show di Parigi, presso lo stand Peugeot.

Will Travers, co-fondatore di Born Free: “A Born Free salviamo e proteggiamo i leoni dallo sfruttamento e preserviamo il loro habitat naturale per le generazioni a venire. Le donazioni ci aiutano a denunciare pratiche come la caccia e a pagare le operazioni di salvataggio e la cura per la vita dei leoni nel nostro grande santuario dei gatti in Sud Africa. I veicoli elettrici e i relativi caricabatterie fanno sempre più parte della nostra vita. Ma, grazie ai caricabatterie Lion di Peugeot, abbiamo trasformato la quotidianità in qualcosa di elettrizzante, qualcosa che le persone vogliono usare e ammirare.

Linda Jackson, CEO di Peugeot: ” Il leone è il cuore pulsante del nostro brand. È l’emblema del nostro logo, presente su ogni vettura. In qualità di Partner Educativo Ufficiale, sosteniamo il lavoro di Born Free nel suo contributo alla preservazione di leoni e l’ambiente, nonché nelle sue attività di sensibilizzazione. Per noi anche l’educazione è al centro del nostro impegno.