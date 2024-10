Fiat Panda a metano esplode: paura a Nardò

Gli incendi di auto elettriche sono quelli che sul web fanno di certo più scalpore. In tanti evidenziano la loro pericolosità e le difficoltà per spegnere l’incendio a causa della batteria. La verità è che anche le altre vetture possono prendere fuoco e anzi questo accade più spezzo di quanto si possa immaginare. Quando si tratta di un’auto a metano il tutto è ancora più pericoloso. E’ questo il caso riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, secondo cui ieri sera a Nardò (Lecce) si è evitata per un soffio una tragedia, quando un giovane di 20 anni è stato coinvolto in un’esplosione mentre entrava nella sua auto e si accendeva una sigaretta. L’incidente sembra essere stato provocato da una possibile fuoriuscita di gas metano dal sistema di alimentazione della sua Fiat Panda a metano.

Fiat Panda a Metano esplosa a Nardò a causa di una sigaretta

Normalmente, un’auto a metano non dovrebbe incendiarsi solo per l’accensione di una sigaretta all’interno dell’abitacolo, poiché il sistema di stoccaggio e alimentazione è progettato per garantire sicurezza anche in situazioni del genere. Tuttavia, accendere una sigaretta in un’auto a metano o GPL è altamente sconsigliato. Questi carburanti sono estremamente infiammabili e vengono conservati in bombole a pressione, che rendono il veicolo vulnerabile se si verifica una fuga di gas.

In condizioni normali, eventuali perdite di gas dovrebbero essere intercettate dai sistemi di sicurezza del veicolo, ma ciò che è successo a Nardò sembra indicare una fuga dall’impianto di questa Fiat Panda a metano, forse dovuta a un malfunzionamento o a una perdita nel sistema di alimentazione. Questa fuoriuscita potrebbe aver saturato l’abitacolo e, al contatto con la fiamma della sigaretta, avrebbe provocato la deflagrazione. Anche se eventi del genere sono rari, rappresentano un rischio concreto quando le condizioni di sicurezza non vengono rispettate o si verificano guasti.

I dati del mercato dei veicoli in Italia indicano che ormai le auto a metano in Italia sono sempre più rare. Ad agosto si sono registrate appena 3 immatricolazioni in tutto il paese.