Alfa Romeo Junior: un’anteprima di successo sulle strade svizzere

La nuova Alfa Romeo Junior rappresenta un importante capitolo nella lunga storia del marchio, ora disponibile in due varianti: la versione ibrida e la prima Alfa Romeo puramente elettrica. Il modello top di gamma, l'”Elettrica Veloce” da 280 CV, sarà lanciato all’inizio del 2025, seguito dalla versione a trazione integrale “Ibrida 4×4” che completerà la gamma nella primavera dello stesso anno.

Alfa Romeo Junior è ora disponibile presso i concessionari svizzeri con propulsione puramente elettrica e in versione ibrida leggera

Con una lunghezza di 4,17 metri, il peso più basso del segmento B e un raggio di sterzata di soli 10,5 metri, l’Alfa Romeo Junior offre piacere di guida e sensazione di manovrabilità. Con una capacità di stivaggio compresa tra 400 e 1.280 litri dimostra allo stesso tempo che design accattivante e valore d’uso pratico non devono essere in contraddizione.

“Siamo entusiasti di introdurre in Svizzera il nostro primo modello completamente elettrico, la nuova Junior di Alfa Romeo. Questo veicolo, che unisce l’iconico design italiano a tecnologie all’avanguardia e prestazioni eccezionali, stabilisce nuovi parametri nel mercato delle auto compatte. Crediamo fermamente che l’Alfa Romeo Junior saprà conquistare gli svizzeri e non vediamo l’ora di vederla circolare sulle strade elvetiche”, dichiara Yannick Lagger, Direttore del marchio Alfa Romeo presso Astara Svizzera.

La Junior, il più piccolo modello della gamma Alfa Romeo, si propone di introdurre un elemento emozionale nel segmento dei B-SUV, unendo il design iconico del “Centro Stile” alle più moderne tecnologie. Disponibile in due varianti, la Junior offre cerchi in lega leggera da 17 pollici per la versione ibrida e da 18 pollici per quella elettrica, con fari e luci posteriori LED in configurazione 3+3. Il modello si distingue per la griglia “Scudetto”, disponibile in due stili: “Leggenda”, con dettagli scuri, e “Progresso”, che enfatizza l’innovazione.

La Junior Elettrica Veloce, modello di punta, è dotata di un motore elettrico da 207 kW (280 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Durante le ricariche rapide da 100 kW, la batteria si carica dal 20 all’80% in meno di 30 minuti. Dall’altra parte, la Junior Ibrida combina un motore a benzina da 1,2 litri con un motore elettrico da 21 kW, migliorando l’efficienza del consumo di carburante. Entrambi i modelli offrono un’esperienza di guida dinamica e sono equipaggiati con avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.