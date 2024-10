Nuova Alfa Romeo Giulietta: nuova ipotesi in versione SUV

Il designer Luca Serafini ha creato un concept in cui ipotizza il design di una nuova Alfa Romeo Giulietta, fondendo eleganza e sportività. Ispirato al nuovo modello Renault Embleme, questo render presenta un’interpretazione audace e contemporanea della hatchback, che attualmente non è più presente nella gamma dello storico marchio milanese. Ricordiamo che il precedente modello è uscito di produzione nel 2020.

Nuova ipotesi di design sulla nuova Alfa Romeo Giulietta che forse rivedremo un giorno nella gamma del Biscione

Al momento non è chiaro se ci sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta. L’ex CEO Imparato aveva dichiarato nei mesi scorsi che un ritorno dopo il 2028 non era da escludere del tutto anche se l’auto sarebbe stata molto diversa dal suo predecessore tanto da far ipotizzare un nome diverso. Ovviamente questa che vi mostriamo è l’interpretazione di un designer indipendente e alla fine quindi non escludiamo uno stile totalmente diverso per questo modello qualora la casa automobilistica del Biscione decidesse di proporla per davvero.

Non sappiamo nemmeno se con l’arrivo del nuovo CEO Santo Ficili le cose cambieranno per il Biscione e se l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta diventerà più probabile o più difficile. E’ probabile che nei prossimi mesi il nuovo responsabile del Biscione si sbilancerà confermando o smentendo i precedenti piani.

Per il momento quindi in attesa di avere nuovi aggiornamenti sul futuro di Alfa Romeo ci accontentiamo di questo interessante render pubblicato dal suo autore su Instagram che ci fornisce un’interessante prospettiva su quello che potrebbe essere il futuro della casa automobilistica del Biscione.