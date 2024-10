FIAT partner di “Torino 2024 Capitale della Cultura d’Impresa”

Per celebrare il 125º anniversario della sua fondazione, FIAT ha rafforzato il suo legame storico con Torino attraverso una partnership significativa con “Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024”, promossa dall’Unione Industriale di Torino. Come parte di questa collaborazione, la casa torinese ha sponsorizzato il convegno “Cinema: che impresa!” presso l’Heritage Hub.

Il convegno è stato incentrato sulla storia del cinema industriale e ha ripercorso la sua evoluzione dall’inizio del XX secolo attraverso immagini e video. Il marchio ha un legame indissolubile con l’industria cinematografica, poiché entrambi sono stati fondati a Torino e sono stati associati alla città da sempre. Infatti, essendo la FIAT interessata alla tecnologia fin dalle sue origini, il legame con il cinema industriale era inevitabile: l’azienda iniziò subito a utilizzare la tecnologia audiovisiva per scopi commerciali e istituzionali. Tuttavia, la caratteristica principale del cinema industriale a quel tempo era il suo scopo, che non si limitava a mostrare e vendere il prodotto, ma era soprattutto mirato a illustrare cosa c’era dietro un’azienda.

Una volta stabilita la tecnologia audiovisiva, FIAT volle produrre con orgoglio i suoi film “fatti in casa” e fondò il suo team di produzione Cinefiat per creare i film del Brand. L’obiettivo era promuovere l’eccellenza dei prodotti promuovendo anche il funzionamento e la prospettiva internazionale dell’azienda.

Nel 125 ° anniversario della sua fondazione, FIAT è orgogliosa di sostenere le iniziative di “Torino 2024 Capitale della Cultura d’Impresa” come il convegno “Cinema: che impresa!” per ricordare il suo forte legame con la cultura d’impresa e il Cinema d’Industria in una città che rappresenta pienamente entrambi gli elementi. Tra i partecipanti all’evento vi erano Giampaolo Letta, Presidente del Premio Film Impresa di Unindustria, Elena Testa, Responsabile dell’Archivio Nazionale per il Cinema d’Industria, Stefano Serra, Presidente dell’AMMA – Unione Industriali di Torino, e Gloria Giorgianni, Amministratore Delegato di Anele SRL. A rappresentare il gruppo Stellantis sono stati Maurizio Torchio, Direttore del Centro Storico FIAT, e Roberto Giolito, Responsabile di Stellantis Heritage.