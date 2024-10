Nuovo Opel Grandland: aperti gli ordini in Italia, i prezzi partono da 35.500 euro

Da oggi in Italia è possibile effettuare l’ordine per il nuovo Opel Grandland. La versione standard è disponibile a un prezzo di partenza di 35.500 euro. Per chi è interessato alla variante ibrida plug-in, il costo è di 42.500 euro. Infine, l’Opel Grandland Electric, la versione completamente elettrica, ha un prezzo che parte da 40.950 euro.

Aperti gli ordini in Italia per il nuovo Opel Grandland: si parte da 35.500 euro

In aggiunta, il nuovo Opel Grandland è disponibile con un’opzione di batteria supplementare da 82 kWh, con una capacità netta, che consente di raggiungere un’autonomia di circa 582 chilometri a zero emissioni locali, secondo il ciclo WLTP. Questo modello è offerto nell’allestimento GS, che è particolarmente ben fornito, a partire da un prezzo di 44.450 euro.

Il nuovo Opel Grandland rappresenta la prima vettura del marchio a utilizzare la piattaforma STLA Medium, progettata specificamente per veicoli elettrici. Quando sarà disponibile la batteria da 97 kWh, l’Opel Grandland Electric avrà la capacità di percorrere fino a circa 700 chilometri secondo lo stesso ciclo WLTP. Tutte le varianti del nuovo modello di Opel condividono un elemento distintivo: offrono un’ampia gamma di tecnologie innovative, funzionalità intelligenti e soluzioni sostenibili, il tutto racchiuso in un design straordinario, caratterizzato dal nuovo 3D Vizor. Quest’ultimo include anche l’emblema Blitz illuminato nell’allestimento GS, che aggiunge un tocco di modernità e stile.

“Con l’avanguardistico concept Opel Experimental, abbiamo presentato in anteprima il futuro del nostro marchio. Il nuovo Opel Grandland, che sarà presto disponibile per gli ordini, porta a compimento numerose innovazioni visionarie pensate per i nostri clienti. Si tratta di un SUV audace, intelligente e puro, progettato con cura a Rüsselsheim e realizzato nella fabbrica di Eisenach. La nuova gamma è progettata per essere a prova di futuro e offre tutto ciò che si possa desiderare in termini di tecnologia e comfort,” ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel.

Il nuovo Opel Grandland è un SUV elegante, spazioso e versatile, dotato di propulsori completamente elettrificati. Caratterizzato dal design distintivo del Vizor 3D e dal logo Blitz illuminato, il Grandland misura 4,65 metri di lunghezza e offre maggiore spazio per passeggeri e bagagli, con un volume di carico di 1.645 litri. L’interno presenta un display centrale orientato al guidatore, un quadro strumenti digitale e sedili ergonomici certificati per il comfort. È dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di fari a matrice di LED Intelli-Lux HD, aumentando la sicurezza notturna. La sostenibilità è garantita dai materiali riciclati negli interni.