Fiat Grande Panda: il costo della sua batteria è pari al 40% del prezzo totale

Vi abbiamo scritto nei giorni corsi che finalmente in Francia e nei Paesi Bassi sono state aperte le prenotazioni per la Fiat Grande Panda nella sua versione elettrica. La principale casa automobilistica italiana ha deciso di iniziare la commercializzazione del suo nuovo modello proprio da questi due paesi allo scopo di offrire ai clienti l’opportunità di richiedere gli incentivi statali disponibili per le auto elettriche in queste nazioni. Sebbene il prezzo per il mercato italiano non sia ancora stato annunciato ufficialmente, si prevede che ciò avvenga entro poche settimane. Con la rivelazione dei prezzi per la Grande Panda elettrica, ci sono anche aggiornamenti riguardo al costo della batteria.

Ecco quanto costa la batteria di Fiat Grande Panda nella sua versione elettrica

È importante sottolineare che il nuovo B-SUV è disponibile in entrambe le versioni: Mild Hybrid e completamente elettrica. La batteria di quest’ultima, realizzata con tecnologia agli ioni di litio, ha una capacità di 44 kWh. Nonostante appartenga a una categoria di dimensioni medio-piccole, il costo per il produttore risulta piuttosto elevato. Infatti, secondo il listino prezzi francese, il prezzo della sola batteria ammonta a 10.560 euro, comprensivi di tasse. Nel documento, è specificato: “I prezzi della nuova Fiat Grande Panda comprendono il costo della batteria da 44 kWh di 10.560 euro TTC.”

Fino a poche settimane fa, la casa automobilistica proponeva la Panda ibrida a un prezzo promozionale di 9.950 euro (con opzioni di finanziamento e rottamazione). Questo significa che la vettura veniva venduta ad una cifra inferiore al costo della sola batteria della Grande Panda elettrica. Quest’ultima, nella sua versione di base, è offerta a 25.990 euro, il che implica che il costo della batteria incide per il 40 per cento sul prezzo di listino totale. Questa situazione aiuta a comprendere perché il mercato automobilistico europeo sia significativamente in ritardo rispetto a quello cinese.

Insomma di certo non un prezzo economico. Ricordiamo infine che un recente rapporto prevede che il prezzo delle batterie potrebbe diminuire del 50% entro il 2026, suggerendo che i 10.560 euro attuali potrebbero scendere a poco più di 5.000 euro nei prossimi anni. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare attentamente l’andamento del mercato nel periodo a venire.