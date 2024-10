Stellantis in trattative con il governatore del Michigan per mantenere la sede a Detroit

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è in trattative con il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, per la sede centrale della casa automobilistica a Detroit. Stellantis è sotto pressione da più parti negli Stati Uniti, ed in particolare con fornitori, concessionari e la United Auto Workers Union. L’azienda ha ricevuto reazioni negative per il suo forte calo di vendite e profitti. La società nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA groupe è stata anche criticata per i licenziamenti di massa, anche in Michigan.

Stellantis parla con il governatore del Michigan per mantenere la sede centrale a Detroit

Come sappiamo Stellantis è la casa di numerosi marchi americani, come Jeep, Dodge, Ram e Chrysler, con il Michigan che ha storicamente rappresentato il fulcro di queste attività. Di fronte a crescenti pressioni e cambiamenti, l’azienda guidata da Carlos Tavares sta valutando la rilevanza del suo Chrysler Tech Center, un’installazione di 5,4 milioni di metri quadrati situata ad Auburn Hills, per il futuro della sua operatività.

Il governatore del Michigan ha dichiarato ad Auto News: “L’impronta che avremo in futuro non sarà necessariamente simile a quella del passato, ma è fondamentale per noi garantire che Stellantis rimanga saldamente radicata qui nel Michigan, e questa rappresenta una priorità assoluta per me e la mia amministrazione.”

“Abbiamo avuto molte conversazioni molto produttive”, ha detto. “Niente da annunciare in questo momento, ma mentre ripensano l’aspetto di Stellantis, vogliamo assicurarci che possano vedere continuare le sue attività qui nel Michigan”, ha aggiunto. Il mese scorso, Stellantis ha annunciato i piani per investire più di 406 milioni di dollari in tre stabilimenti del Michigan. L’investimento andrà allo Sterling Heights Assembly Plant, al Warrant Truck Assembly Plant e al Dundee Engine Plant.