Terremoto Stellantis: Carlos Tavares rivoluziona tutto

Per semplificare e migliorare le prestazioni della propria organizzazione in un ambiente globale turbolento, Stellantis ha annunciato oggi cambiamenti organizzativi mirati con effetto immediato all’interno del suo team di gestione, guidato dal CEO Carlos Tavares, per rifocalizzare la Società sulle sue principali priorità operative e per affrontare le sfide globali che il settore automobilistico si trova a dover superare.

Antonio Filosa viene nominato “Chief Operating Officer della regione Nord America”, oltre al suo ruolo di “CEO del marchio Jeep ” succedendo a Carlos Zarlenga, la cui prossima posizione sarà oggetto di un nuovo annuncio. Dopo aver guidato con successo l’eccellente performance della regione Sud America di Stellantis, con un aumento di ricavi, qualità e quota di mercato, Antonio porta tutto il suo patrimonio di esperienza commerciale e leadership in questo nuovo ruolo.

Jean-Philippe Imparato viene nominato “Chief Operating Officer della regione Europa allargata” in aggiunta al suo ruolo generale di “CEO della business unit Pro One” succedendo a Uwe Hochgeschurtz che lascerà l’azienda. Con quasi 34 anni di esperienza in marchi, entità commerciali e gestione di reti commerciali, Jean-Philippe rafforzerà le prestazioni commerciali della regione durante il periodo critico della transizione energetica, con particolare attenzione alle vendite.

Doug Ostermann viene nominato “Chief Financial Officer” succedendo a Natalie Knight che lascerà la Società. Doug ha oltre 19 anni di esperienza nella finanza con tre gruppi internazionali, tra cui Stellantis e un’altra casa automobilistica, e in precedenza è stato Chief Operating Officer per la Cina. Doug ha una vasta esperienza nel settore automobilistico, nella finanza e nella gestione di profitti e perdite.

Grégoire Olivier viene nominato “China Chief Operating Officer” oltre al suo ruolo di “Liaison Officer” di Leapmotor International e potrà sfruttare la sua esperienza e conoscenza del mercato cinese. Santo Ficili viene nominato “Amministratore Delegato di Maserati e Alfa Romeo” ed entra a far parte del management team del Gruppo, beneficiando della sua approfondita conoscenza del settore automobilistico e delle operazioni commerciali. Il prossimo incarico di Davide Grasso sarà oggetto di un nuovo annuncio.

Per potenziare ulteriormente le prestazioni commerciali, l’organizzazione della catena di fornitura sarà trasferita dal dipartimento acquisti al dipartimento industriale guidato da Arnaud Deboeuf, consentendo a Maxime Picat di dedicare ancora più attenzione e competenza ai miglioramenti delle prestazioni da realizzare con i fornitori partner.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “In questo periodo di trasformazione darwiniana per l’industria automobilistica, il nostro dovere e responsabilità etica è quello di adattarci e prepararci per il futuro, meglio e più velocemente dei nostri concorrenti, per offrire ai nostri clienti prodotti puliti, mobilità sicura e conveniente. I membri del team appena nominati forniranno un prezioso contributo alla determinazione del nostro team dirigenziale nell’affrontare le sfide future, rafforzando e accelerando la nostra trasformazione per diventare l’azienda tecnologica di mobilità preferita. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a costruire le basi per il futuro successo di Stellantis. »

John Elkann, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: “Il Consiglio di Amministrazione è unanime nel sostenere Carlos Tavares e i cambiamenti decisivi annunciati oggi. Siamo fiduciosi che questi passi volti a semplificare la nostra organizzazione rafforzeranno il nostro team di gestione nei suoi sforzi per riportare le prestazioni della Società ai parametri di riferimento del settore. »

Stellantis ha inoltre confermato che è in corso il processo formale per identificare un successore di Carlos Tavares quando andrà in pensione al termine del suo mandato come CEO, all’inizio del 2026. Questo processo è gestito da un apposito comitato del Consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann e che completerà i suoi lavori nel quarto trimestre del 2025.