Fiat protagonista alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma

Fiat continua a promuovere una mobilità urbana ecologica, rendendo l’esperienza di guida elettrica sempre più semplice e accessibile. In questa occasione, il brand riafferma il proprio impegno verso la sostenibilità, selezionando modelli elettrici e ibridi per offrire agli ospiti un’esperienza di viaggio ancora più esclusiva.

Fiat sarà l’Auto Ufficiale della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma

La presenza di Fiat alla Festa del Cinema di Roma sottolinea il forte legame tra il marchio e il mondo del cinema, un rapporto che ha origini nel XX secolo. Nel corso degli anni, molti modelli Fiat sono stati scelti da importanti produttori per la realizzazione di migliaia di film, documentari e spot pubblicitari, dimostrando così il ruolo significativo del marchio nella storia del cinema. Queste auto sono ora considerate un patrimonio nazionale che va ben oltre il settore automobilistico.

Nel 1957, il famoso regista Federico Fellini scelse la Fiat 1100 B e la 600 Trasformabile per il suo celebre film Le notti di Cabiria. Circa cinquant’anni dopo, la Fiat 500X ha avuto una memorabile apparizione nella commedia Zoolander 2, diretta da Ben Stiller. Inoltre, la Fiat 500 ha recitato in film cult come Profondo Rosso e in pellicole d’animazione come Lupin III e Cars. Tra i tanti spot pubblicitari di successo, uno dei più recenti è quello della Fiat 600e con l’attore e attivista ambientale Leonardo DiCaprio, vincitore del Premio Oscar. In oltre 100 anni la principale casa automobilistica italiana ha ottenuto timportanti traguardi finendo per essere una presenza indelebile nell’industria automobilistica e nel panorama cinematografico.

In occasione della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Fiat presenterà una flotta ecologica che evidenzia non solo il suo impegno per un futuro sostenibile, ma anche il legame profondo con il mondo del cinema. Sul red carpet, pronta ad ospitare celebrità del settore sarà presente anche il quadriciclo elettrico Fiat Topolino, che sarà esposto per l’occasione.

La Festa vedrà anche la partecipazione di una delle più recenti stelle della FIAT: la Grande Panda presentata a luglio in occasione del 125 ° anniversario del Marchio. La Fiat Grande Panda sarà sotto i riflettori in tutto il suo splendore al Cinema Village della Festa del Cinema di Roma. Il nuovo modello globale della FIAT incarna non solo la bellezza italiana con il suo design accattivante, ma anche valori come sostenibilità, inclusività e semplicità.

La Festa del Cinema di Roma abbraccerà la sostenibilità con una flotta di Fiat 600 e Topolino elettriche e ibride, che incarnano la bellezza e lo stile di vita italiano con il loro look iconico e lo stile della dolce vita. Queste auto colorate trasporteranno attori, registi, produttori e ospiti sul red carpet. La presenza di Fiat alla Festa del Cinema di Roma non si esaurisce con il modello sopra menzionato: il people mover completamente elettrico, l’E-Ulysse, sarà lì per offrire maggiore comfort ai passeggeri.

I modelli del brand di Stellantis metteranno in mostra lo stile e il talento italiano tipici del marchio insieme alle icone del cinema, incarnando un’eredità che dura da oltre un secolo. Come simbolo senza tempo dell’italianità, la casa italiana continua a rappresentare l’essenza della cultura e del design italiano su un palcoscenico globale.