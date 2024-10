In Svizzera Opel e il rinomato specialista della trazione integrale Dangel hanno sviluppato congiuntamente il nuovo Combo Cargo 4×4, un veicolo che soddisfa i più elevati standard di flessibilità e sicurezza. Sia in ambiente urbano che su impegnativi percorsi fuoristrada: il nuovo modello 4×4 colpisce per la sua tecnologia innovativa e l’equipaggiamento ben studiato.

Il nuovo Combo Cargo 4×4, un veicolo che soddisfa i più elevati standard di flessibilità e sicurezza

Il Combo Cargo 4×4 è dotato di un sistema di trazione integrale intelligente che si attiva automaticamente quando necessario. Non appena il veicolo rileva una perdita di aderenza, si inserisce la trazione integrale, garantendo una distribuzione ottimale della potenza motrice. La potenza del motore diesel non viene distribuita tra l’asse anteriore e quello posteriore come nella trazione integrale “tradizionale”, ma l’asse posteriore elettrico fornisce la coppia aggiuntiva per la propulsione. Il nuovo Combo 4×4 garantisce la massima sicurezza e controllo, anche in condizioni di guida difficili.

Un altro punto forte del nuovo Combo Cargo 4×4 è il sistema di supporto elettrico. Il veicolo è dotato di un pacco batteria da 48 V con capacità di 4,8 kWh, che viene caricato dall’alternatore da 12 V tramite un efficiente convertitore DCDC. Il sistema consente due modalità selezionabili con diverse coppie dell’asse posteriore e ricarica autonoma, garantendo l’approvvigionamento di energia al sistema di trazione integrale.

Il Combo Cargo 4×4 è stato appositamente progettato per un utilizzo versatile. La sua costruzione robusta con piastra di protezione del motore e del serbatoio diesel, insieme ad una trasmissione potente, lo rendono il compagno ideale. Grazie all’attivazione automatica 4×4, all’assistenza elettrica e alla maggiore altezza da terra, il modello in questione affronta facilmente salite ripide, superfici impegnative e terreni accidentati.

Il nuovo Combo 4×4 è disponibile come Cargo Diesel 1.5 con cambio automatico a 8 marce nella lunghezza L1 (4401 mm) a partire da CHF 35.990 (IVA esclusa) e nella lunghezza L2 (4751 mm) a partire da 37.590.– CHF (IVA esclusa) può essere ordinato ora. Con questo nuovo veicolo, Opel e Dangel stabiliscono nuovi standard nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Vivi il futuro della guida con la perfetta combinazione di innovazione, sicurezza e versatilità.