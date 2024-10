Ferrari Roma Spider Tailor Made, figlia unica con tecniche ricercate e raffinate

Il reparto Tailor Made del “cavallino rampante” ha dato vita a un’interpretazione unica della Ferrari Roma Spider, che si spinge oltre i limiti delle realizzazioni precedenti, grazie ad innovative opzioni di personalizzazione. Questo esemplare è da poche ore al Museo Enzo Ferrari di Modena, offerto alla visione del pubblico nell’ambito della mostra “One of a Kind”, di cui vi abbiamo parlato in un precedente post.

Grazie a forniture speciali e a tecniche ricercate, la vettura in esame propone un campionario di soluzioni su misura che profumano di esclusività. Fra le altre, si ritaglia uno spazio di primo piano, per la sua originalità, la lavorazione del tessuto nella specchiatura centrale dei sedili, con cuciture eseguite manualmente utilizzando la pelle degli interni e applicando un filato ottenuto dal riciclo degli pneumatici. Non meno impattante, l’uso della lavorazione laser per i componenti in alluminio della scocca e per lo scudetto presente sul parafango anteriore.

Nella tela grafica spiccano la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello, patria del mito, che decorano alcuni elementi di questa Ferrari Roma Spider. Il processo sperimentale ha coinvolto anche vari componenti del motore V8 biturbo, plasmati con l’alluminio riciclato in fase di produzione nella fonderia. Ciò migliora la sostenibilità ambientale, oggi tanto in voga, riducendo la portata del volume degli scarti.

Foto Ferrari

Nella trama di questo esemplare unico e su misura, si ritagliano il loro spazio anche altri elementi, come l’uso di pelle nappa chrome free e di legni di origine controllata, presenti su tonneau cover e pavimento posteriore. Sul tunnel centrale ci sono pure degli elementi ricavati dal riciclo delle lavorazioni di sterratura dei getti, all’interno della fonderia di Maranello.

Ciliegina sulla torta è una penna Montblanc Meisterstück in edizione speciale, con pennino in oro massiccio Au750 lavorato a mano e rivestito in platino con uno speciale motivo a compasso. Lo stesso materiale ne riveste il tappo e i raccordi. Il prezioso strumento di scrittura, che accompagna l’auto, è vestito nello stesso colore Oro Mida scelto dal Centro Stile della casa del “cavallino rampante” per la verniciatura della Ferrari Roma Spider di cui ci siamo occupati, che ha voluto affrontare un tema di ricerca e sviluppo sui materiali mai visto in precedenza nell’ambito del programma Tailor Made. Questa vettura rimarrà in mostra al Museo Enzo Ferrari di Modena fino a febbraio 2025.

Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari Foto Ferrari

Fonte | Ferrari