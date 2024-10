Alfa Romeo: la sua segmento E nel 2027 non avrà nulla da invidiare a BMW, Mercedes e Audi

Alfa Romeo nel 2027 quasi sicuramente tornerà nel segmento E del mercato premium dopo molti anni. Il suo ritorno avverrà con un modello che lo stesso numero uno della casa automobilistica del Biscione ha soprannominato E-Jet. Si tratterà di un veicolo difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato dell’auto. Infatti non sarà una berlina ma nemmeno un vero e proprio SUV. Questo almeno secondo quanto anticipato dal CEO di Alfa Romeo nei mesi scorsi.

Alfa Romeo E-Jet: a livello estetico, tecnologico e di piacere di guida sarà superiore alla concorrenza tedesca

Su una cosa peò siamo sicuri: Alfa Romeo E-Jet sarà una vettura straordinaria che non avrà nulla da invidiare alla diretta concorrenza di Audi, BMW e Mercedes. Questo sia dal punto di vista del design, che da quello delle prestazioni e del piacere di guida e anche per quello che concerne la tecnologia a bordo e il lusso. Questa auto infatti rappresenterà il meglio che il brand del Biscione ha da offrire sotto tutti i punti di vista. Alfa Romeo E-Jet sarà pensata per fare bene in mercati fondamentali per la crescita dello storico marchio milanese e soprattutto ci riferiamo agli Stati Uniti.

La piattaforma che la casa milanese utilizzerà per questo suo futuro modello sarà la STLA large, la stessa delle nuove Giulia e Stelvio ma in versione allungata. Questo dovrebbe consentire al veicolo di potersi avvicinare ai 5 metri di lunghezza. Questa auto come anche il resto della gamma del Biscione sarà solo elettrica con versioni a lunga autonomia e con potenze che supereranno di gran lunga i mille cavalli nella versione top di gamma Quadrifoglio. Grazie al range extender l’autonomia di questo modello potrebbe avvicinarsi ai 1.200 km con una ricarica completa. I tempi di ricarica saranno molto veloci. Si parla di circa 15 minuti per arrivare da 0 all’80%.

Alfa Romeo E-Jet dunque sarà un modello fondamentale per il futuro della casa milanese che si candida a diventare una delle maggiori protagoniste del segmento premium del mercato auto a livello globale.