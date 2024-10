Alfa Romeo aumenta il prezzo di Tonale negli Stati Uniti

Alfa Romeo ha deciso di semplificare la sua offerta per il mercato statunitense, concentrandosi sulla versione base della gamma di Tonale e riducendo le opzioni di allestimento per la Giulia e la Stelvio del 2025 a un unico modello ciascuna. Purtroppo, la Tonale 2025 nella sua versione base ha subito un significativo aumento di prezzo rispetto all’anno precedente.

Alfa Romeo ha deciso di aumentare i prezzi di Tonale negli USA

Se la Tonale Sprint 2024 partiva da 43.845 dollari, il modello unico disponibile per il 2025 ha un costo di 48.195 dollari. Questo rappresenta un incremento notevole rispetto alla precedente versione Ti, che si posizionava a 46.500 dollari, sebbene sia ancora leggermente più economica della Veloce, che arrivava a 51.040 dollari. Con questo nuovo prezzo, la Tonale si avvicina pericolosamente alla Stelvio, il cui prezzo base è di 51.195 dollari.

La Tonale standard 2025 ha sostituito i precedenti allestimenti Sprint, Ti e Veloce, ma può essere personalizzata con diversi pacchetti opzionali. Tra questi, il pacchetto Veloce include caratteristiche come i freni Brembo rossi, il badge Veloce, doppi scarichi cromati, maniglie delle portiere in alluminio, palette del cambio in alluminio e sospensioni con doppia modalità di guida.

Tutti i modelli della Alfa Romeo Tonale 2025 sono equipaggiati di serie con un motore turbo a quattro cilindri da 1,3 litri, abbinato a un motore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 15,5 kWh. Questo sistema ibrido genera una potenza complessiva di 285 CV e una coppia di 470 Nm. La Tonale può percorrere fino a 53 km in modalità completamente elettrica.