Fiat, una storia sorprendente: le auto più veloci del marchio

Anche la Fiat, uno dei 14 marchi del gruppo Stellantis, sta attraversando un periodo difficile. La diminuzione delle vendite ha colpito la storica casa automobilistica di Torino, con una riduzione della produzione in tutti gli impianti italiani. La situazione di Stellantis non è un caso isolato, fatto che, comunque, non deve di certo consolare. L’intero settore automotive, sia in Italia che all’estero, sta vivendo una fase di crisi a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi dei veicoli nuovi.

La ripresa tanto attesa sembra lontana; ci vorrà tempo e molte (buone) idee fresche per rilanciare il mercato. Fiat è stata uno dei simboli di successo e crescita del settore italiano, in passato, oltre che sinonimo di affidabilità e praticità. Ha a lungo rappresentato un’ottima scelta per la guida in città o per l’uso familiare. Molti non l’hanno mai inquadrata come un marchio che volesse puntare su potenza e velocità.

In effetti, le prestazioni dei veicoli Fiat non sono mai state la priorità, ma nel corso degli anni sono stati realizzati modelli decisamente più performanti della media. Ecco quali sono i cinque veicoli del marchio italiano capaci di sorprenderci.

La Fiat Bravo 2.0 20v HGT del 1999, del segmento C, si distingueva per le sue prestazioni nel suo periodo. Con 154 cavalli, questo modello poteva raggiungere una velocità massima di 213 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in appena 8,0 secondi.

La Fiat Croma 2.4 Multijet 20V, anche se esclusivamente in versione station wagon, vantava una velocità massima che eguagliava quella della Stilo, raggiungibile grazie ai 200 cavalli del motore, nonostante il suo peso decisamente maggiore.

Impossibile non citare la seconda generazione della Fiat Bravo, equipaggiata con un motore Multijet da 2.0 litri e 16 valvole. Questo modello raggiungeva i 216 km/h di velocità massima, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi, grazie ai suoi 165 cavalli.

Avvicinandoci ai giorni nostri, anche se sembra un’altra era geologica, abbiamo la Fiat 124 Spider del 2016, dotata di un motore 1.4 Multiair Turbo da 140 cavalli. Qui, a fare la differenza era la leggerezza della coupé, che permetteva di raggiungere i 217 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi.

L’auto indimenticabile di questo elenco, però, è la Fiat Coupé 2.0 turbo 20V. Questo veicolo era in grado di toccare la straordinaria velocità di 249 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Numeri che hanno permesso a questa Coupé, prodotta dal 1994 al 2000, di poco al di sotto di alcune Porsche della stessa epoca.