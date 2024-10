Alfa Romeo, crisi nera negli Stati Uniti: concessionarie nel baratro

Stellantis è al momento inghiottita da una serie di difficoltà negli Stati Uniti, non è una sorpresa e non ci si stupisce a scoprire quanto stia provando disperatamente a galleggiare. Ci sono diverse problematiche che coinvolgono tutti i suoi marchi, compresi quelli americani. Si parla di Alfa Romeo e, nello specifico, del suo mercato piuttosto martoriato negli Stati Uniti.

Concessionarie già tuonanti sono adesso dentro un momento molto teso, momento in cui tra scorte in eccesso e una domanda carente, si tenta il tutto per tutto per salvare il salvabile. Il colosso automobilistico si trova a fronteggiare un numero significativo di auto invendute. In questo marasma critico, sono inclusi anche modelli Alfa Romeo.

L’Alfa Romeo Giulia stenta a trovare acquirenti, tanto che i concessionari sono stati costretti a proporre sconti fino a 13.500 euro per ridurre le scorte e svuotare i magazzini. Questa situazione sta mettendo in difficoltà diverse concessionarie, tanto che una delle più grandi della California ha chiuso i battenti a causa della bassa domanda di veicoli Alfa Romeo e degli elevati costi operativi.

Purtroppo per Stellantis e, contestualmente, per Alfa Romeo, non si tratta di un caso isolato. Un altro concessionario californiano ha a disposizione solo sei auto nuove, di cui quattro ormai lì da due anni. È appunto questo, concretamente, il problema delle scorte (che hanno accusato molto anche Jeep e Chrysler). C’è, infatti, una oggettiva difficoltà nel piazzare i veicoli del marchio del Biscione sul mercato statunitense.

È emerso un video online che mostrava un concessionario Alfa Romeo aperto, ma completamente vuoto e senza personale. Un segno inequivocabile della sofferenza del marchio e della strategia di marketing che, forse, ha toppato più di una volta in questi ultimi anni.

Le vendite del marchio sono in costante calo, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. L’Alfa Romeo Stelvio rimane il modello più venduto del Biscione, nonostante una contrazione del 32% rispetto all’anno precedente. La situazione si presenta però critica per Alfa Romeo, che Stellantis considera un brand premium di rilievo globale. Il mercato americano, inoltre, gioca un ruolo chiave per il prestigio del marchio. Per risollevare le sorti del Biscione, Stellantis punta sul lancio di nuovi modelli, inclusi quelli elettrici. Le nuove versioni di Stelvio e Giulia, attese rispettivamente per il 2025 e 2026, sono al centro delle speranze del gruppo.