Fiat 500: solo 439 immatricolazioni negli USA nei primi 9 mesi del 2024

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, Stellantis ha prolungato la sospensione della produzione della Fiat 500e nello stabilimento di Mirafiori fino all’inizio di novembre, a causa della debole domanda. La produzione era stata inizialmente interrotta il 13 settembre, con la previsione di riprendere entro l’11 ottobre. Tuttavia, con questa nuova estensione, la city car elettrica non verrà prodotta per tutto il mese di ottobre nello storico impianto Fiat di Mirafiori.

Le vendite di Fiat 500 negli USA non sembrano decollare per adesso

Fiat 500 elettrica aveva inizialmente registrato un grande successo, vendendo oltre 185.000 unità a febbraio e esaurendo le prime allocazioni prima ancora della spedizione in Nord America. Tuttavia, dopo questo inizio positivo, la situazione è cambiata rapidamente. Già dal mese scorso, Fiat aveva segnalato una carenza di ordini per la 500e, portando alla sospensione della produzione a settembre. Stellantis ha confermato ai sindacati che la domanda per i veicoli elettrici, in particolare in Europa, non è migliorata, descrivendo il mercato come “in grossi guai”. Questo scenario ha portato all’estensione della pausa produttiva fino a novembre, riflettendo la sfida generale che il settore EV sta affrontando nel continente.

Secondo quanto riportato da Carbuzz, nei primi nove mesi del 2024 sono state immatricolate solo 439 unità della Fiat 500 elettrica negli Stati Uniti. Questo dato deludente riflette un impatto molto inferiore alle aspettative che i vertici di Stellantis avevano probabilmente previsto per la 500e nel mercato nordamericano. Nonostante l’entusiasmo iniziale e la forte domanda anticipata, questi numeri indicano che il modello elettrico non è riuscito a catturare l’interesse del pubblico americano come sperato, creando ulteriori preoccupazioni per la performance globale del veicolo elettrico.

Probabilmente il prezzo troppo elevato per le dimensioni, un’autonomia non particolare ampia e dimensioni troppo compatte per i gusti degli americani stanno penalizzando e non poco la city car di Fiat, unica vettura al momento in vendita negli USA per quanto riguarda il brand torinese. Si spera che con l’arrivo di una versione più economica, che potrebbe debuttare nel 2026, le cose per Fiat 500 elettrica possano migliorare.