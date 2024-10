Ferrari, uno studio off-road per la Purosangue svelato da Delta4x4

Il bello del design grafico, in special modo col proliferare dei lavori digitali nel corso degli ultimi decenni, è l’infinita possibilità di sognare e suggerire. Delta4x4, quale realtà creativa con sede a Monaco, ha presentato un innovativo progetto che trasforma la Ferrari Purosangue in un vero fuoristrada. Che risultato strabiliante è venuto fuori per l’eccezionale SUV di Maranello?

Il lussuoso Purosangue, nato certamente per le strade asfaltate, è stato modificato per affrontare anche i percorsi più impervi. Tutto per spingere verso una maggiore versatilità per chi ama l’avventura e desidera spingersi oltre la città. Il primo cambiamento riguarda l’altezza da terra, aumentata per migliorare nettamente le prestazioni off-road ma anche la visibilità dall’abitacolo. Grazie a questo intervento, è possibile montare ruote di dimensioni maggiori, un dettaglio non da poco che aumenta ulteriormente le capacità del veicolo su terreni sconnessi.

Per affrontare superfici come ghiaia, sabbia e fango, il Purosangue è stato equipaggiato con pneumatici all-terrain, proprio perché garantiscono una trazione migliore e una stabilità maggiore. Inoltre, sono stati installati cerchi beadlock (a due anelli praticamente), che impediscono lo slittamento delle gomme, elemento utile alla sicurezza per la guida fuoristrada.

I passaruota sono stati allargati per ospitare le nuove ruote, donando al veicolo un look più grintoso e robusto, perfetto per un vero fuoristrada. Sul tetto e nella parte posteriore, sono stati aggiunti portapacchi, ideali per trasportare bagagli extra, pezzi di ricambio o carburante, indispensabili per lunghi viaggi in terre “difficili” e lontane da centri abitati.

Per chi ama vivere la natura anche di notte, Delta4x4 propone una tenda da tetto opzionale, trasformando la Purosangue in una sorta di camper mobile, perfetto per sostare in luoghi remoti, dalle montagne alle spiagge. A completare l’allestimento ci sono fari ausiliari PIAA, montati sia frontalmente che sul portapacchi, per garantire il massimo della visibilità anche nelle escursioni notturne.

Il concept Purosangue di Delta4x4 dimostra come un veicolo di lusso come il SUV Ferrari possa diventare un fuoristrada dalle alte prestazioni. Ora resta da vedere quanti proprietari saranno interessati a trasformare la loro vettura in un mezzo pronto per le avventure off-road. Staremo a vedere se l’upgrade da fuoristrada riuscirà a conquistare il cuore degli appassionati del marchio.