Alfa Romeo: ecco tutte le novità in arrivo nel 2025

Alfa Romeo sarà di sicuro una delle principali protagoniste del mercato auto nel 2025. L’anno prossimo infatti la casa automobilistica del Biscione svelerà alcune novità importanti per qanto riguarda la sua gamma. La prima novità acui assisteremo per lo storico marchio milanese è rappresentato dal restyling di Tonale che arriverà con il MY25 e che sarà svelato ufficialmente in occasione del Salone dell’auto di Parigi tra pochi giorni. Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto nel corso del primo trimestre del 2025.

Ecco quali saranno le principali novità per Alfa Romeo nel 2025

Secondo indiscrezioni la Tonale MY25 subirà un lieve restyling per adeguare il suo stile al resto della gamma ed in particolare al SUV Alfa Romeo Junior. Quindi ci potrebbe essere qualche aggiustamento nel frontale del modello. Novità sono previste anche sul fronte tecnologico con un aggiornamento del sistema di infotainment. Per quanto riguarda la gamma dei motori si prevede qualche cavallo in più per la versione ibrida plug-in.

Ovviamente la novità più importante per Alfa Romeo nel 2025 non è questa. L’anno prossimo infatti è atteso il debutto della nuova Stelvio, seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Si tratta di uno dei modelli più attesi in assoluto in ambito automobilistico per il prossimo anno. Qesta vettura che sarà prodotta presso lo stabilimento di Cassino sarà la prima auto europea di Stellantis ad utilizzare la nuova piattaforma STLA Large.

La nuova Stelvio sarà solo elettrica ma avrà almeno una versione range extender con autonomia superiore ai mille km. La gamma di motori andrà dai 350 cavalli della versione entry level fino ai circa mille della top di gamma quadrifoglio. Una data di arrivo di questo veicolo non è stata ancora ufficialmente confermata ma si vocifera di un debutto intorno alla metà del prossimo anno.

Sempre nel 2025 non si esclude che Alfa Romeo possa diffondere le prime immagini della seconda generazione della berlina Giulia il cui debutto però è fissato per la primavera del 2026. Dunque saranno queste le novità più importanti della gamma della casa milanese che andranno ad affiancare la nuova Junior presentata lo scorso 10 aprile e che finalmente è presente sul mercato con la sua gamma quasi al completo. Manca infatti solo la versione ibrida MHEV che sarà svelata al Salone di Parigi.