Nuova Citroën Holidays: aperti gli ordini in un mercato importante

Citroën Holidays apre il suo portafoglio ordini in Spagna. Si tratta di un nuovo modo di vedere il camper con il comfort e lo spirito pratico del Double Chevron. Con una gamma semplice composta da due motorizzazioni (BlueHDi 145 con cambio manuale a 6 marce e BlueHDi 180 con cambio automatico EAT8) e due finiture (Plus e Pack Max), Citroën Holidays accoglie comodamente quattro persone sia di giorno che di notte, con varie configurazioni che comprendono sedute reversibili, tavolo centrale, lavello integrato, blocco cucina, contenitore e due letti morbidi e confortevoli.

Il Marchio si unisce alla grande rivoluzione “camper” con la Nuova Citroën Holidays

Tutto ciò di cui si ha bisogno per godersi qualche giorno immerso nella natura, con il massimo comfort e senza stress. Pensato per chi cerca la libertà, il tempo libero attivo e il godimento della natura, è dotato di tutte le dotazioni pratiche e di comfort che hanno decretato il successo del fenomeno camper, che conta circa 90.000 immatricolazioni annuali in Europa.

La Citroën Holidays è una nuova vettura che riflette l’eredità di decenni di lavoro. È l’erede di concept car come Hyphen, Rip Curl o The Citroënist e della collaborazione con aziende emblematiche nel mondo dei camper come la slovena Bravia Mobil, punto di riferimento del settore che ha partecipato attivamente allo sviluppo di questo modello . Osservando l’elenco degli equipaggiamenti, è difficile non ricordare le leggende più nomadi della storia della Marca, come i sedili smontabili della Citroën 2 CV. Inoltre, si basa sul Citroën SpaceTourer, un veicolo che si distingue sia per la sua versatilità che per il suo comfort, per il suo design moderno e potente e per la presenza di tecnologie avanzate, tra cui 17 funzioni di assistenza alla guida.

Oltre alle sue qualità automobilistiche, Citroën Holidays è stata concepita come una casa lontano da casa. A bordo si potranno dormire sonni tranquilli, preparare pasti succulenti, condividere momenti attorno alla tavola e svegliarsi divertendosi in mezzo a paesaggi eccezionali. Il comfort termico è assicurato dal riscaldamento Webasto.

Grazie all’accattivante tetto retrattile in tinta con la carrozzeria, lo spazio interno è quasi infinito. Ospita un grande letto largo 1,20 m e lungo 1,95 m per far dormire due persone vicino alle stelle, oltre a permetterti di stare in piedi all’interno della cabina durante il giorno. Il materasso è stato progettato con forma a cupola per ottimizzare lo spazio offrendo comunque il massimo comfort. Una finestra laterale a soffietto con tenda integrata consente di regolare la luce e la ventilazione.

Al piano inferiore, la panca della seconda fila scorre facilmente per diventare un letto per due persone da 1,15 metri di larghezza e 1,90 metri di lunghezza. Il portellone posteriore è dotato di finestrino apribile e sia il parabrezza che i finestrini laterali sono dotati di tendine per garantire il miglior riposo. Per quanto riguarda la cucina, la Citroën Holidays è dotata di una cucina con due fuochi a gas, un lavello, un frigorifero da 16 litri e un tavolo a scomparsa per 4 persone, con sedili anteriori girevoli, ideale per godersi il cibo o per conversazioni a cena o per giocare a carte.

Se il tempo è bello, le due porte laterali scorrevoli permettono di cucinare dall’esterno del veicolo o mangiare all’aperto, grazie ai sedili e al tavolo removibili. Inoltre, Citroën Holidays dispone di una ringhiera laterale alla quale è possibile agganciare un tendalino avvolgibile per godere di una piacevole ombra o ripararsi dalla pioggia.

Oltre a creare un veicolo progettato avendo come grandi valori l’evasione e la libertà, i designer del Centro Stile Citroën non si sono lasciati trasportare dal desiderio di prendersi una pausa e non hanno trascurato gli aspetti pratici per la vita di tutti i giorni. Lungi dall’essere un’alternativa solo per fine settimana, la Citroën Holidays è perfetta anche dal lunedì al venerdì grazie alle sue dimensioni compatte, all’agilità del servosterzo elettrico e all’altezza di 1,99 m, che le permettono di entrare senza problemi nei parcheggi sotterranei e nei garage. Citroën Holidays è ora disponibile attraverso la Rete Commerciale Citroën, che si occupa di tutte le procedure fino alla consegna al cliente con tutta la documentazione e le omologazioni in regola.