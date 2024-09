Jeep Wrangler: alcune unità richiamate negli USA per un problema

Stellantis ha annunciato un richiamo per 46 unità dei veicoli Jeep Wrangler prodotti tra il 2018 e il 2024. Il problema riguarda il cablaggio della telecamera posteriore e della luce di stop centrale, che potrebbe cortocircuitare. Questo difetto potrebbe disattivare l’immagine della telecamera posteriore e la luce di stop centrale, comportando una non conformità agli standard federali sulla sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 111, “Visibilità posteriore,” e n. 108, “Lampade, dispositivi riflettenti e apparecchiature associate.”

Nuovo richiamo per 46 unità di Jeep Wrangler negli USA

Una telecamera posteriore non funzionante riduce la visibilità del conducente, aumentando il rischio di incidente. Analogamente, una luce di stop centrale che non si accende non segnala adeguatamente agli altri conducenti che il veicolo sta rallentando, aumentando ulteriormente il rischio di collisione.

Per risolvere questo problema di sicurezza, i concessionari sostituiranno in queste Jeep Wrangler la luce di stop centrale e il cablaggio della telecamera posteriore e/o il gruppo supporto/cablaggio della ruota di scorta, se necessario, gratuitamente. Tutti i veicoli interessati sono stati prodotti entro il 15 gennaio 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti di FCA US, LLC al numero 1-800-853-1403 per ulteriori informazioni. Il numero di richiamo FCA US per questo problema è 77B.

Il richiamo di queste unità di Jeep Wrangler è stato emesso a seguito della scoperta che alcuni veicoli sono stati assemblati con un cablaggio della lampada di stop centrale montata in alto (CHMSL) e della telecamera posteriore che potrebbe essere stato schiacciato tra il supporto della ruota di scorta e il portellone oscillante.

Questa situazione può causare potenziali cortocircuiti. Gli operatori del veicolo potrebbero notare che l’immagine della telecamera posteriore non appare durante la retromarcia. Ignorare questo avviso può aumentare il rischio di lesioni per i pedoni situati dietro il veicolo. Inoltre, se il CHMSL non funziona, i conducenti in avvicinamento potrebbero non rendersi conto che il veicolo sta frenando, aumentando il rischio di collisioni posteriori.

Il periodo di produzione sospetto è iniziato il 20 gennaio 2018 con il primo veicolo interessato ed è terminato il 21 giugno 2023 con l’ultimo veicolo sospetto. Per stabilire questo lasso di tempo sono stati utilizzati i registri di produzione. Il richiamo non include veicoli simili prodotti prima o dopo questo periodo.