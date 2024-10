Fiat Multipla 2025: avverrà così il ritorno del brand nel segmento dei C-SUV?

Fiat Multipla 2025 è la futura proposta nel segmento C di Fiat. Il suo debutto avverrà nel corso del prossimo anno. Questa vettura è il secondo modello della nuova famiglia Panda che ha preso il via con la rivelazione lo scorso 11 luglio della Fiat Grande Panda. Come quella auto anche la futura Multipla utilizzerà la piattaforma smart car di Stellantis sia per le versioni ibride entry level che per quelle elettriche top di gamma.

Ecco come potrebbe apparire Fiat Multipla 2025 che vedremo entro un anno

A proposito di Fiat Multipla 2025, che come vi abbiamo scritto ieri sarà rivale diretta di Dacia Duster, oggi vi mostriamo un nuovo render che ipotizza il suo aspetto. Si tratta di un’opera del designer automobilistico e creatore digitale Avarvarii che ha immaginato così lo stile del futuro modello che per il momento conosciamo solo attraverso i teaser pubblicati dalla stessa Fiat nei mesi scorsi e per le immagini pixellate che sono state rivelate in fase di festeggiamento dei 125 anni del brand al Lingotto nello scorso mese di luglio.

Anche questo render conferma che Fiat Multipla 2025 avrà molti elementi di design in comune con Fiat Grande Panda da cui differirà principalmente per le dimensioni essendo circa 40 cm più lunga. L’auto infatti dovrebbe misurare poco menod i 4,40 metri. La sua produzione dovrebbe avvenire in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kentira anche se in proposito si aspettano ancora conferme ufficiali da parte di Fiat.

Fiat Multipla 2025 non sarà la sola proposta della principale casa automobilistica italiana. Infatti a seguire nel 2026 sarà la volta anche di quella che al momento viene soprannominata Fiat Panda Fastback, versione coupè della Multipla. Le due auto avranno molti punti in comune ma differiranno per la parte posteriore che per la Multipla sarà squadrata mentre per la Panda Fastback sarà fortemente inclinata.