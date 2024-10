Peugeot RCZ: prodotta per soli 5 anni ha lasciato il segno

Poche auto hanno raggiunto lo status di “classico istantaneo” in modo così rapido e intenso come la Peugeot RCZ. Commercializzata per soli cinque anni, tra il 2010 e il 2015, questa coupé dall’estetica raffinata e sportiva ha lasciato un segno molto marcato tra gli appassionati di veicoli ad alte prestazioni.

Commercializzata tra il 2010 e il 2015, con un restyling nel 2013, la Peugeot RCZ ha saputo condensare tutto lo spirito sportivo del marchio

Progettata durante il periodo in cui Gérard Welter era Direttore del Centro Stile PEUGEOT e basata sulla concept car Peugeot 308 RC Z, la Peugeot RCZ fu un omaggio allo spirito sportivo della casa del leone e alla passione di Welter per il mondo delle competizioni e dell’alta quota. prestazione. Una visione dinamica dell’automobile che ha saputo trasmettere in altre sue creazioni, come la Peugeot 205, la Peugeot 407 o la Féline 907 o i concept Asphalte.

La silhouette inconfondibile della Peugeot RCZ evoca le auto sportive a due posti della metà del XX secolo. La doppia bolla sul tetto è un omaggio alle auto sportive realizzate da carrozzieri prestigiosi come Zagato. La sua silhouette aggressiva e affilata sa coniugare molto bene sportività ed eleganza.

Con tutto il suo spirito dinamico, la Peugeot RCZ fu concepita anche come un’auto comoda per l’uso quotidiano, in linea con la vocazione generalista del Marchio. La sua distribuzione dei posti 2+2 gli permette di offrire quattro posti. Inoltre, ha un volume del bagagliaio di 321 litri che può essere ampliato fino a 639 litri con i sedili ripiegati. Dimensioni davvero notevoli per un’auto con queste caratteristiche.

Con una gamma di motori composta da una versione diesel 2.0 HDi da 160 CV e due motori benzina 1.6 THP da 155 CV e 200 CV, la Peugeot RCZ ha soddisfatto le aspettative generate dal suo design sportivo e ha offerto piacere di guida, divertimento ed emozioni in ogni momento. rapide, con accelerazioni e riprese rapide e dinamiche.

Nel 2013 sarebbe arrivato un restyling, in cui la RCZ assumeva lo stile fluido e felino adottato dalle ultime uscite Leon, e una sorpresa più che piacevole: la Peugeot RCZ-R, una versione ancora più radicale di questo modello, curata da Peugeot Sport.

Sotto il cofano, la Peugeot RCZ-R montava il motore a benzina 1.6 THP fino a 270 CV, diventando fino a quel momento l’auto di serie più potente nella storia del marchio. Le prestazioni raggiunsero livelli senza precedenti nella categoria, come l’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi o la velocità massima di 250 km/h.

Oltre a questi numeri impressionanti, la Peugeot RCZ-R nascondeva molte sorprese che ne portavano le prestazioni ai vertici, come i pistoni in alluminio sviluppati da Mahle Motor simili a quelli utilizzati in F1, uno spoiler posteriore che favorisce la stabilità alle alte velocità, rivisto sterzo per offrire ancora più precisione di guida, un telaio più basso, sospensioni più rigide e il differenziale a slittamento limitato Torsen.

All’interno, la Peugeot RCZ R offriva un’atmosfera sportiva e raffinata. I sedili sportivi in ​​pelle e Alcantara, con cuciture rosse, fornivano un ottimo supporto laterale, mentre il volante in pelle traforata e il pomello del cambio in alluminio rafforzavano la sensazione di essere al volante di un’auto ad alte prestazioni. Inoltre, la RCZ R era dotata di un sistema di infotainment avanzato, con navigazione satellitare, connettività Bluetooth e un sistema audio di alta qualità.

In competizione, la Peugeot RCZ HDi ha partecipato due volte alla 24 Ore del Nürburgring (2010 e 2011), ottenendo in entrambe le occasioni la vittoria nella sua categoria. Inoltre, è stata la base di una competizione monomarca tra il 2012 e il 2016: la RCZ Racing Cup.