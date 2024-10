Citroën continua a crescere in Italia anche nel terzo trimestre 2024

Dataforce ha confermato che Citroën sta vivendo un periodo di successo sul mercato italiano nel 2024, coincidendo con il centenario del marchio nel Paese. Nei primi nove mesi dell’anno, la casa francese di Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 4 per cento, registrando un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, i volumi di vendita sono cresciuti dell’8,2 per cento confrontando i primi tre trimestri del 2024 con quelli del 2023.

I primi nove mesi del 2024 confermano il trend di crescita di Citroën in Italia

Con l’arrivo dell’autunno, debutta in concessionaria la quarta generazione della Nuova Citroën C3, un modello di grande successo che ha superato le 5.600.000 unità vendute nel mondo. Il nuovo modello ha già raccolto oltre 9.000 ordini, di cui più di un quarto riguarda la versione completamente elettrica.

Un ottimo segnale per un modello ambizioso, progettato per fissare nuovi standard nel settore. La Ë-C3 è la prima vettura completamente europea ed economicamente accessibile che promette di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche. Con un prezzo inferiore ai 24.000 euro, offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. La Ë-C3 si distingue per il suo comfort di alto livello, soluzioni tipiche di segmenti superiori, e introduce un nuovo linguaggio di design per Citroën.

Dotata di un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, la Ë-C3 offre un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano, rendendola perfetta per l’uso quotidiano. La tecnologia di ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della batteria in appena 26 minuti, assicurando un’esperienza di guida efficiente e senza compromessi.

La nuova C3 a benzina offre una guida dinamica e versatile grazie al motore PureTech, che combina efficienza nei consumi con prestazioni brillanti. Dotata di trasmissione a catena, cambio manuale a 6 marce e 100 CV, si dimostra ideale sia per la città che per i viaggi più lunghi, mantenendo sempre l’alto livello di comfort che contraddistingue il marchio Citroën. Nel frattempo, Citroën AMI continua a dominare il mercato delle minicar elettriche nel 2024, confermandosi leader con una quota di mercato del 45,4% nel segmento BEV.