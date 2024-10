Alfa Romeo Junior: straordinario successo con il primo porte aperte

Il recente evento di presentazione del nuovo modello del Biscione Alfa Romeo Junior, tenutosi il 21 e 22 settembre, ha attirato un vasto pubblico di appassionati desiderosi di esplorare e testare personalmente la nuova compatta sportiva. Questo evento ha segnato un notevole successo, con migliaia di visitatori interessati a vivere l’esperienza della sportività moderna rivisitata.

Grande successo per il primo porte aperte di Alfa Romeo Junior

L’entusiasmo con il quale i clienti e la rete dei concessionari Alfa Romeo hanno accolto l’arrivo delle prime unità della nuova Junior nei saloni di vendita italiani suggella un mese di crescita del marchio globale italiano. Infatti, nonostante una flessione del mercato dell’auto nazionale, Alfa Romeo chiude il mese di settembre con una quota dell’1,6%, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente.

L’arrivo delle prime unità della nuova Alfa Romeo Junior nei concessionari italiani ha suscitato grande entusiasmo tra clienti e rete di vendita Alfa Romeo, segnando un momento positivo per il marchio globale italiano. Nonostante la contrazione del mercato automobilistico nazionale, Alfa Romeo ha chiuso settembre con una quota di mercato dell’1,6%, registrando un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, consolidando così il suo trend di crescita.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha espresso soddisfazione per l’ottima accoglienza riservata alla nuova Junior durante il primo Porte Aperte, sottolineando che il risultato era in parte atteso dopo il successo del Roadshow estivo. Quest’ultimo ha portato oltre un migliaio di ordini, coinvolgendo quasi 50 showroom e circa 9.000 ospiti attraverso appuntamenti esclusivi e serate speciali. Russo ha inoltre attribuito il grande afflusso di visitatori e il numero elevato di test drive al suggestivo spot TV con la star internazionale Pedro Alonso, noto come “Berlino,” che ha accompagnato l’evento. Ha concluso dicendo che la nuova Junior, già amata da una nuova generazione di Alfisti, sarà un motore di crescita per il marchio globale italiano.