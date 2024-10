Fiat sfotte Tesla Cybertruck paragonandola alla 500e che però non vende niente negli USA

Fiat ha lanciato da qualche mese negli Stati Uniti Fiat 500e. Come sappiamo questa vettura sta incontrando non poche difficoltà in quel paese come del resto sta avvenendo anche nel resto del mondo. Non a caso le vendite dell’auto sono in forte calo ovunque e la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori è sospesa almeno fino all’1 novembre ma si teme che lo stop possa protrarsi ancora.

Fiat 500e vs Tesla Cybertruck la scherzosa comparazione tra i due modelli

Nonostante ciò la casa torinese non perde il suo buon umore e negli Stati Uniti ha pubblicato un divertente video in cui dal titolo “You Say Tomaso, We Say Pomodoro” dove fa una sorta di scherzosa comparazione tra la Fiat 500 elettrica e il controverso pickup Tesla Cybertruck.

Nel video che vi mostriamo qui sotto, sono rappresentate le scene di vita di Tesla Cybertruck, un’auto molto popolare tra i VIP negli Stati Uniti, insieme alla Fiat 500 elettrica. La casa torinese sottolinea che il design della vettura di Tesla è caratterizzato da linee “ispirate dagli angoli”, mentre quello della Fiat 500, city car Made in Italy, è descritto come ispirato dagli “angeli”.

Molto interessante anche la scena in cui si vede un Cybertruck parcheggiare in retromarcia, accompagnato dalla scritta “squeezy”, che si può tradurre come “complicato”, in contrasto con la Fiat 500e, che invece viene definita “easy”, sottolineando quanto sia facile da parcheggiare praticamente ovunque. Lo spot si chiude con la frase: “You say tomato. We say pomodoro”, che significa “Voi lo chiamate tomato, noi lo chiamiamo pomodoro”, seguita dalle parole “What an electric car should be”, ovvero “Come dovrebbe essere un’auto elettrica”.

Si tratta sicuramente di uno spot molto particolare che ha come obiettivo quello di attirare l’attenzione degli americani verso la 500 elettrica che fino ad ora è stata a dir poco trascurata come testimoniano i dati di vendita fin qui registrati. Vedremo se Fiat riuscirà nel suo intento e se alla fine le vendite del modello che negli USA parte da 32.500 dollari potranno finalmente decollare.