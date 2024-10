Jeep Gladiator e Opel Corsa in lizza per i premi Cars.co.za

La Jeep Gladiator e la Opel Corsa sono state nominate semifinaliste nei Cars.co.za Awards 2024/2025. L’elenco delle semifinaliste per la competizione rappresenta le migliori proposte di acquisto nel mercato sudafricano.

Jeep Gladiator 3.6 Rubicon nominata semifinalista nella categoria Ultimate Double Cab

La Jeep Gladiator 3.6 Rubicon è nominata tra le migliori Ultimate Double Cab sul mercato sopra R750.000. Questa categoria immensamente popolare e ferocemente contesa del mercato richiede il massimo tuttofare. Da lussuoso veicolo da turismo a fuoristrada hardcore, capace di trasportare tutto, tutto per la famiglia e macchina per attività di stile di vita, il bakkie Ultimate Double Cab non può più essere troppo utilitaristico e grezzo, ma dovrebbe essere un’offerta altamente sofisticata.

Questo riconoscimento arriva subito dopo il premio assegnato alla Jeep Gladiator come Specialist Bakkie of the Year (BOTY) per il 2024, assegnato tra otto finalisti, ed è stato premiato in particolar modo per l’intento progettuale di conquistare i terreni più impervi.

La Jeep Gladiator si basa su una ricca tradizione di robusti e affidabili camion Jeep che offrono un’utilità robusta e una capacità 4×4 senza compromessi. È davvero un veicolo unico, adatto a trasportare passeggeri e merci ovunque.

Oltre a Jeep Gladiator come dicevamo anche Opel Corsa è in lizza. Come parte dell’offerta diversificata di Stellantis tra i suoi marchi, la Opel Corsa 1.2T GS Line è una delle migliori Compact Hatch sul mercato, definita dalla concorrenza per rientrare nella fascia di prezzo da R300.000 a R500.000. Le auto in questo segmento devono piacere a un pubblico molto ampio, dal giovane professionista o famiglia che “acquista” un’auto entry-level ai pensionati che “acquistano” qualcosa di più grande e costoso.

Con oltre 120 anni di innovazione automobilistica, Opel ha costantemente spinto i confini dell’ingegneria tedesca, offrendo design, sicurezza e tecnologia all’avanguardia attraverso le generazioni. La Opel Corsa, simbolo di questa duratura eredità in Sud Africa, incarna l’impegno del marchio verso l’eccellenza. Il vincitore di questo premio deve davvero riflettere ciò che c’è di meglio nel design e nell’ingegneria automobilistica moderna, presentandolo in un pacchetto concentrato e ragionevolmente conveniente, tutto ciò che fa un’innovativa ed entusiasmante Opel Corsa. È più di una semplice auto: Sì di Corsa.

Il vincitore di questo premio deve rispecchiare davvero ciò che c’è di meglio nel design e nell’ingegneria automobilistica moderna, ma presentarlo in un pacchetto concentrato e ragionevolmente conveniente. Tutto ciò che fa l’innovativa ed entusiasmante Opel Corsa.

La giuria dei Cars Awards 2024/2025 dovrà scegliere tra le semifinaliste, selezionando le prime 3 in ogni categoria nel mese di ottobre. Le vetture saranno annunciate nella settimana dal 15 al 18 ottobre 2024 alla South African Autoweek di naamsa a Città del Capo e sottoposte a test consecutivi presso Gerotek a Gauteng all’inizio di novembre. Vedremo dunque se Jeep Gladiator e Opel Corsa riusciranno ad avere la meglio sulle rivali.