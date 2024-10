Alfa Romeo Junior a Rom-E 2024 nel segno della sostenibilità

Alfa Romeo parteciperà a Rom-E 2024, un evento dedicato alla sostenibilità e alla mobilità responsabile, che si terrà dal 4 al 6 ottobre. Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, l’iniziativa offrirà incontri, test drive e attività educative, mirate a sensibilizzare il pubblico sulle questioni relative alla protezione ambientale e alla mobilità del futuro. La nuova Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale da 156 CV sarà il fulcro della manifestazione, con la sua linea sportiva e tecnologia elettrica all’avanguardia.

Il modello del Biscione sarà esposto presso lo stand di Alfa Romeo in viale delle Magnolie, all’interno di Villa Borghese, e sarà anche disponibile per test drive esclusivi nelle vicinanze, a Piazza Bucarest al Pincio. Questa è un’opportunità imperdibile per provare su strada questa compatta sportiva che ridefinisce il concetto di sportività e sostenibilità.

La Junior segna il ritorno di Alfa Romeo nel segmento B, offrendo due motorizzazioni all’avanguardia: una versione ibrida da 136 CV e una full electric da 156 CV, entrambe progettate per garantire elevate prestazioni con un basso impatto ambientale. La versione di punta, Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 156 CV, rappresenta un perfetto equilibrio tra sportività, tecnologia e comfort, con dotazioni complete e un’esperienza di guida senza pari nel suo segmento.

La presenza di Alfa Romeo a Rom-E evidenzia il suo impegno per una mobilità sostenibile e accessibile, mantenendo al contempo l’attenzione sulle prestazioni e sul piacere di guida che da sempre contraddistinguono il marchio. Con il suo design accattivante e le dotazioni tecnologiche all’avanguardia, la nuova Junior è pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare la nuova Alfa Romeo Junior al pubblico di Rom-E, un evento che rappresenta perfettamente la nostra visione di mobilità innovativa e sostenibile. Siamo certi che la Junior continuerà a sorprendere e a conquistare il cuore degli appassionati. Invitiamo tutti a scoprire e provare questo nuovo modello presso il nostro stand e durante i test drive organizzati nelle suggestive strade di Roma.”