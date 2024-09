Alfa Romeo Junior MHEV avvistata durante i test in Italia in vista delle prime consegne

Alfa Romeo Junior Ibrida è stata recentemente fotografata in fase di prova in Italia da Walter Vayr di GabetzSPYUnit. Questa versione mild-hybrid del crossover subcompatto di segmento B ha già suscitato entusiasmo grazie al suo equilibrio tra design, tecnologia e prestazioni, contribuendo a rafforzare l’immagine positiva di Alfa Romeo.

Avvistato in strada il prototipo di Alfa Romeo Junior MHEV

Sotto il cofano, l’Alfa Romeo Junior Ibrida è equipaggiata con un sistema mild-hybrid da 48 volt, che combina un motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri con un motore elettrico integrato nella trasmissione. Questo gruppo propulsore genera una potenza complessiva di 136 cavalli (102 kW), con 115 cavalli provenienti dal motore a benzina e 28 cavalli dal motore elettrico.

Alfa Romeo Junior Ibrida è progettata per garantire efficienza e un’esperienza di guida fluida, soprattutto in contesti urbani. Il sistema a 48 volt permette al veicolo di operare in modalità elettrica per oltre il 50 per cento del tempo in città, comprese manovre di parcheggio e a bassa velocità. In condizioni di carico ridotto, può anche viaggiare elettricamente fino a 150 km/h, rendendolo versatile sia per la città che per l’autostrada.

Di recente Walter Vayr ha mostrato immagini dell’Alfa Romeo Junior Ibrida in diverse fasi di pre-produzione, con una leggera mimetizzazione o completamente senza mimetizzazione. Ciò suggerisce che l’Alfa Romeo sta perfezionando il modello prima delle prime consegne previste per la fine dell’anno. Questa versione fungerà da parte fondamentale della spinta all’elettrificazionedella casa milanese insieme a varianti completamente elettriche come la versione Elettrica e la Veloce.

Ovviamente c’è grande curiosità di sapere quella che sarà l’accoglienza sul mercato che questo modello riceverà specialmente dalle nostre parti. Fin dal suo debutto questa auto non è certo passata inosservata con il pubblico che si è diviso tra chi ha apprezzato il nuovo modello del Biscione e chi lo ha criticato.