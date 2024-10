Ferrari elettrica: nuova ipotesi di design

Nei giorni scorsi il numero uno della Ferrari, l’amministratore delegato Benedetto Vigna, ha confermato ufficialmente il debutto della prima Ferrari elettrica, vettura ancora senza un nome, nel corso del quarto trimestre del 2025. Dunque manca circa un anno al debutto di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori prima e anche dopo la sua presentazione.

Sarà questo il design della prima Ferrari elettrica che debutterà nel quarto trimestre del 2025?

A proposito di quello che sarà lo stile della prima Ferrari elettrica oggi vi segnaliamo un nuovo render pubblicato da pochi minuti sui social dal famoso designer e creatore digitale Kelsonik che ha immaginato così il look del futuro modello. Appare evidente che l’autore di questo render come egli stesso ha specificato si sia basato sulle recenti foto spia del prototipo camuffato. Diciamo che in questo render la futura Ferrari elettrica è tale e quale al prototipo avvistato. Ovviamente non possiamo essere certi che la vettura alla fine sia davvero così ma è probabile che comunque ci saranno molti elementi in comune.

A proposito della prima Ferrari elettrica di recente Benedetto Vigna ha detto che sarà molto ma molto veloce e che si tratterà di una vettura emozionante e intelligente di certo all’altezza della fama e della storia della casa automobilistica del cavallino rampante. Al momento non si conoscono molti dettagli sul motore di questo veicolo a parte il fatto che sarà totalmente elettrico. Quello che sembra sicuro è che non si tratterà di una vettura silenziosa.

All’inizio di quest’anno infatti, l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha annunciato che i futuri veicoli elettrici della casa automobilistica avranno una “firma sonora” distintiva e non saranno silenziosi, come molti altri modelli elettrici. Ferrari ha infatti brevettato nel 2023 una specifica nota di scarico per i suoi veicoli elettrici, rendendo ufficiale l’impegno a mantenere un elemento acustico iconico, tipico delle sue auto a combustione, anche nell’era della mobilità elettrica. Questo permetterà ai veicoli elettrici di Ferrari di conservare un’identità sonora unica e riconoscibile. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo attesa Ferrari elettrica nei prossimi giorni.