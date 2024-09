Stellantis, la settimana in borsa si apre male con il titolo che va giù

Dopo le stime annunciate dal gruppo industriale non potevano che esserci delle conseguenze nette, evidenti, prevedibili. Le azioni di Stellantis, infatti, hanno risentito, e parecchio, di quanto affermato nei nuovi obiettivi aggiornati per le vendite nel 2024. In un flash, possiamo dire che è “profondo rosso” a Piazza Affari per il gruppo.

Le azioni di Stellantis non sono state le uniche ad andare giù, in questo che è un periodo abbastanza inquietante per diversi marchi tradizionali, storicamente affermati, come le grandi case tedesche. Nella giornata di lunedì anche le azioni di Aston Martin Lagonda a Londra hanno subito un brusco calo.

D’altronde, entrambe le case automobilistiche hanno emesso degli “aggiornamenti” in negativo sui loro profitti, causati in parte dalla scarsa domanda nel mercato cinese. Stellantis ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2024, indicando ora un margine operativo rettificato compreso tra il 5,5% e il 7%, rispetto alle precedenti aspettative di un incremento a doppia cifra. L’azienda ha spiegato che circa il 66% di questa riduzione è dovuto a “azioni correttive” nelle sue operazioni nordamericane.

Incide molto la crescente competizione nel segmento dei veicoli elettrici in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, oltre al (ormai “classico”) peggioramento delle condizioni globali del settore. Non è una notizia arrivata di certo in questi giorni, ma è un momento critico che sta coinvolgendo diversi marchi, specie dopo il grosso investimento in favore di una transizione di massa alla mobilità elettrica. Questa, però, lo sappiamo, non è stata seguita da un mercato e da un pubblico troppo favorevole, per dirla eufemisticamente. Se di rivoluzione si può parlare, si può definire quella in corso una nascita lenta di un fenomeno quasi “obbligato”.

In conseguenza a tutti questi annunci sconfortanti per Stellantis e per gli investitori gli effetti in borsa non si sono fatti attendere. Il flusso di cassa libero del gruppo è destinato a calare tra -5 e -10 miliardi di euro, contrariamente alle stime precedenti con dato positivo. Dopo l’annuncio, quindi, il valore delle azioni Stellantis è sceso di oltre il 12%.

Questi avvisi seguono quelli di altre case automobilistiche tedesche, tra cui Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW, che hanno recentemente abbassato le loro previsioni a causa della debolezza del mercato cinese. Parallelamente, gli analisti di Stifel hanno abbassato il rating di Porsche Automobil Holding, principale azionista di Volkswagen, altro elemento significativo del momento che si sta vivendo.