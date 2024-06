Ecco la nuova Fiat 500e Inspired By Los Angeles

FIAT ha annunciato il prossimo lancio del marchio per la gamma 500e completamente elettrica. Si tratta del inuovo modello Fiat 500e Inspired By Los Angeles. Unendosi all’edizione (500e)RED e ai modelli Inspired By Beauty e Inspired By Music, la nuova 500e Inspired By Los Angeles porta un’altra variante unica della 500e completamente elettrica, influenzata da un’iconica metropoli americana della costa occidentale, la Città degli Angeli.

Negli USA è stata svelata la nuova Fiat 500e Inspired By Los Angeles

“La speciale combinazione di Los Angeles tra lo stile di vita da spiaggia ‘La Dolce Vita’, la cultura automobilistica iconica e l’elevata adozione dei BEV è l’ispirazione ideale per il nostro prossimo lancio di 500e”, ha affermato Aamir Ahmed, capo di FIAT Nord America. “La nuova Fiat 500e Inspired By Los Angeles riflette sia l’eredità italiana, con il suo classico tema di design cinquecento e l’origine made in Torino, sia la cultura di Angeleno, riflessa nel colore Marine Layer Mist e nella missione urbana”.

L’unica versione che indossa la tonalità fresca e mistica di Marine Layer Mist, Fiat 5003 Inspired By Los Angeles prende il nome dallo strato marino costiero della California meridionale che risulta dall’interazione di masse d’aria di diverse temperature e densità, un fenomeno naturale che si verifica da maggio a giugno ciò conferisce alla Città degli Angeli un’atmosfera magica e complessa, proprio come il colore della vernice Marine Layer Mist.

Le caratteristiche del design esterno di Fiat 500e Inspired By Los Angeles includono calotte degli specchietti grigio opaco e modanatura nera con apertura diurna (DLO). All’interno lo stile incontra il comfort con sedili in ecopelle beige, volante soft-touch e quadro strumenti in tinta con la carrozzeria. Un eccezionale sistema audio amplificato JBL a sette altoparlanti con subwoofer viene fornito di serie, con quattro sedi virtuali selezionate con cura dal Maestro italiano Andrea Bocelli. Le Virtual Venue modificano le caratteristiche acustiche della cabina, a seconda della posizione scelta, trasportando i passeggeri in ambienti di ascolto unici.

Il modello Inspired By Los Angeles è dotato di sistema di guida attiva di livello 2 standard, che combina il controllo automatico della velocità adattivo e il Lane Keep Assist per assistere il conducente su strade selezionate. La Fiat 500e è l’unica vettura completamente elettrica del suo segmento a offrire la tecnologia di assistenza alla guida di livello 2. Ricordiamo che la 500e vanta un’autonomia stimata di 240 chilometri, garantita da una batteria da 42 KWh con un tempo di ricarica di livello 2 (11 kW) di sei ore. Le capacità BEV combinate con gli spunti di design per eccellenza la rendono inconfondibilmente FIAT, con stile e sostenibilità al centro.

La Fiat 500e è eccezionalmente intuitiva senza bisogno di istruzioni, divertente da guidare e amichevole. Canta persino. Accogliendo i passeggeri con una melodia digitale, la 500e dà il tono a un’esperienza italiana coinvolgente. Inoltre, il sistema acustico di allarme veicolo (AVAS) “canta” ai pedoni una canzone intitolata “The Sound of 500”, scritta da Flavio Ibba-Marco Gualdi. L’esclusiva melodia offre un assaggio della cultura italiana durante i primi momenti di guida.