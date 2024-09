Nuova Alfa Romeo 4C: cambierebbe così il suo design?

Nuova Alfa Romeo 4C è uno dei quei modelli che in molti sperano di vedere un domani di nuovo nella gamma della casa automobilistica del Biscione dato che si tratta di un modello che fa parte della storia dello storico marchio milanese e che di certo è stato apprezzato e non poco da appassionati e addetti ai lavori. Dunque non stupisce che molti vedrebbero di buon grado il suo ritorno nella gamma del brand premium di Stellantis.

Ecco come sarebbe il design di una nuova Alfa Romeo 4C qualora il mitico modello fosse riportato in vita

A proposito di una nuova Alfa Romeo 4C oggi vi mostriamo un video render realizzato dal canale YouTube Q-Cars che ipotizza in questa maniera l’aspetto di una futura generazione del celebre modello che al momento non rientra però nei piani ufficiali di Alfa Romeo secondo quanto dichiarato fino ad oggi dal suo numero uno l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ovviamente se davvero tornasse una nuova Alfa Romeo 4C difficilmente sarebbe termica come quella mostrata in questa ricostruzione fatta con l’ausilio della intelligenza artificiale. La vettura infatti sarebbe solo elettrica al 100 per cento dato che dal 2025 Alfa Romeo ha ribadito di recente l’intenzione di portare sul mercato solo ed esclusivamente veicoli a zero emissioni.

A dire il vero una piccolissima possibilità di rivedere nella gamma del Biscione una nuova 4C ci sarebbe. Ci riferiamo naturalmente al programma Bottega che ha debuttato con una edizione limitatissima della nuova Alfa Romeo 33 Stradale prodotta in appena 33 unità. Al momento però sembrano altre le priorità di questo programma. Si parla in particolare possibile ritorno di una nuova Alfa Romeo Duetto.