Alfa Romeo: i concessionari negli USA stanno facendo molta fatica

Il gruppo Stellantis sta facendo molta fatica negli Stati Uniti in questi ultimi mesi e tutti i suoi brand sono in difficoltà. Tra questi non se la passa sicuramente bene Alfa Romeo con molti dei concessionari americani del brand che fanno fatica a vendere le sue auto. Un esempio emblematico della crisi che sta colpendo la casa milanese in Nord America è il concessionario di Marin in California, che dispone di appena sei veicoli nuovi, quattro dei quali sono modelli risalenti a due anni fa. Questa situazione è indicativa delle difficoltà che il marchio sta affrontando a livello globale negli ultimi tempi.

I concessionari di Alfa Romeo negli Stati Uniti stanno facendo una grande fatica a vendere le sue auto

Le vendite complessive di Alfa Romeo stanno subendo un forte calo, con lo Stelvio, pur rimanendo il modello più venduto, che ha registrato una flessione del 32 per cento rispetto all’anno precedente. Questa situazione ha portato molte delle auto in stock a rimanere invendute per mesi, o addirittura anni, riflettendo la difficoltà del marchio nel mantenere un ritmo competitivo sul mercato.

Quello di questo concessionario comunque non è un caso isolato. Sono in tanti negli USA a riscontrare grossi problemi. Basti pensare che di recente anche il più grande concessionario Alfa Romeo in California del Nord, a Stevens Creek, ha chiuso. Insomma un brutto periodo per la casa automobilistica del Biscione in un mercato chiave per diventare un brand premium globale come desidererebbe il gruppo Stellantis.

Si spera naturalmente che con l’arrivo dei futuri modelli a cominciare dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia nel 2025 e nel 2026 e poi proseguendo con la famosa Alfa Romeo E-Jet nel 2027 le cose possano migliorare e non di poco per il marchio milanese in Nord America.