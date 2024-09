Maserati GranCabrio 2024 richiamata per un problema

Maserati GranTurismo 2024, nella sua versione riprogettata, è stata richiamata a causa di un possibile errore nella visualizzazione del livello di carburante nei modelli a benzina. Il richiamo interessa 524 veicoli, di cui 454 unità della GranTurismo e 70 della GranCabrio, la Maserati GranCabrio 2024. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), un problema software nei moduli di controllo della carrozzeria potrebbe portare a una visualizzazione errata del livello digitale del carburante, mostrando un quantitativo superiore rispetto a quello realmente presente nel serbatoio.

Negli USA richiamate 524 unità della Maserati GranCabrio 2024 per un problema all’indicatore del livello di carburante

Ciò potrebbe portare i conducenti a rimanere senza carburante senza saperlo, causando lo spegnimento del motore durante la guida nonostante il quadro strumenti indichi un po’ di carburante rimanente. Rimanere senza carburante non è mai divertente, ma Maserati ha confermato alla NHTSA di non essere a conoscenza di incidenti o lesioni correlati a questo problema.

I concessionari installeranno gratuitamente un software aggiornato per il modulo di controllo della carrozzeria, già utilizzato sulle auto di nuova costruzione in uscita dalla fabbrica. Maserati prevede di inviare lettere di notifica ai proprietari il 28 ottobre. I proprietari possono anche contattare il servizio clienti Maserati per maggiori informazioni. Il numero di riferimento Maserati per questo richiamo è 749.

La nuova Maserati GranTurismo è stata svelata per la prima volta nel 2022, sostituendo un precedente modello la cui produzione si era conclusa nel 2019 dopo 12 anni. Questa riprogettazione ha portato un motore V-6 biturbo potenziato e un abitacolo rinnovato, dotato di tre schermi. La variante decappottabile, la GranCabrio, è stata introdotta all’inizio di quest’anno.

È importante notare che il problema relativo all’indicatore del carburante non influisce sulla Maserati GranTurismo Folgore, che è alimentata da un trio di motori elettrici. Una versione Folgore della GranCabrio è prevista per il modello 2025, mentre Maserati continua a sviluppare varianti elettriche sotto il marchio Folgore.