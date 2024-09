Citroen Basalt avrà un motore ibrido nel 2025

Citroën ha annunciato nei giorni scorsi ufficialmente il lancio della Citroen Basalt per il 2 ottobre, e secondo indiscrezioni proveniente dal Brasile la casa francese starebbe già valutando l’arrivo di una versione con tecnologia ibrida leggera MHEV a 12 Volt nella successiva gamma Basalt per il prossimo anno. Secondo Autos Segredos, Stellantis ha già preparato prototipi del SUV Coupé dotati di questa tecnologia, con unità di prova individuate a Contagem (MG), equipaggiate con strumenti per la valutazione delle emissioni inquinanti.

Anche Citroen Basalt avrà una versione ibrida come Fiat Pulse e Fastback

Come le ibride Fiat Pulse e Fastback che faranno il loro debutto nel 2024, l’ibrida Citroën Basalt avrà la tecnologia associata al motore Turbo 200 Flex e alla trasmissione CVT. Il sistema MHEV è un microibrido chiamato anche BSG, ha una batteria agli ioni di litio ad alta tensione da 12 Volt. La batteria del sistema MEHV deve essere installata nel bagagliaio o sotto il sedile posteriore.

Il sistema Bio-Ibrido (MHEV) utilizza un dispositivo elettrico multifunzionale che rimpiazza sia l’alternatore sia il motorino di avviamento. Questo componente è in grado di fornire sia potenza meccanica che elettrica, contribuendo con coppia supplementare al motore a combustione e generando energia per ricaricare una batteria aggiuntiva agli ioni di litio da 12 volt, che opera in parallelo al sistema elettrico standard del veicolo.

La tecnologia 12V BSG offre una potenza fino a 3KW, migliorando le prestazioni dei modelli Fiat Pulse e Fastback Bio-Hybrid, oltre a ridurre i consumi di carburante. Tuttavia, non sono previsti miglioramenti in termini di potenza e coppia. Il motore Turbo 200 continuerà ad erogare 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina. Tuttavia, il sistema Bio-Hybrid può fornire un ulteriore guadagno in potenza e coppia. La trasmissione continuerà ad essere il CVT, che simula sette marce.