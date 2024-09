Citroën festeggia i suoi 100 anni nei Paesi Bassi

Citroën esiste da cento anni nei Paesi Bassi. Nell’ottobre del 1924, presso il Weteringschans di Amsterdam, venne aperta la prima filiale. Ciò ha dato inizio a una relazione a lungo termine tra il marchio e l’automobilista olandese, con una forte attenzione al comfort, all’accessibilità e al design distintivo.

I 100 anni di Citroën Netherlands

La fondazione di Citroën Netherlands segna un momento importante nella storia del marchio francese. Nell’annuncio ufficiale pubblicato il 15 ottobre 1924 si legge: “Abbiamo l’onore di informare il pubblico onorato che la società olandese Nameless Automobiles Citroën è stata fondata il 2 ottobre 1924, con sede legale ad Amsterdam, Weteringschans n. 81/89, alla guida del quale è stato nominato Amministratore sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione il Sig. R. Van Mill Jr.. ad Amsterdam.”

La fondazione di Automobiles Citroen ha realizzato il piano di André Citroën – fondatore del marchio – di vendere i modelli internamente nei Paesi Bassi. Poco dopo, la marca iniziò rapidamente a pubblicare annunci sui giornali nazionali per far conoscere il brand automobilistico in tutte le province. In una pubblicità del 1925 sulla 10 HP si legge: “La 10 HP può facilmente competere con vetture di minore robustezza grazie ai bassi consumi e costi di manutenzione. Il 10 HP è dotato di pneumatici a palloncino. Il nuovo prezzo della 10 CV all’epoca era di 2.100 fiorini. Il Torpedo da 5 HP a tre posti – dotato anche di comodi pneumatici a palloncino – aveva un prezzo di partenza di 1.700 fiorini. Come due posti il ​​prezzo era di 1.475 fiorini.

Già nel 1925 divenne chiaro che rendere la mobilità accessibile al grande pubblico e offrire comfort erano di fondamentale importanza per Citroën. “Il motto della Citroen è ancora economia, comfort, velocità e sicurezza “, diceva un annuncio pubblicato nel 1925. La popolarità della Citroën nei Paesi Bassi crebbe costantemente e presto fu compilato un elenco di agenti ufficialmente nominati, in modo che Citroën avesse una copertura nazionale. La casa francese utilizzava slogan accattivanti nelle pubblicità: “Sorpresa di primavera! “Una Citroen al prezzo di una moto con sidecar” oppure “Un’offerta da prendere in seria considerazione”.

Citroën ha continuato a crescere e ha stabilito una posizione forte nella scena stradale olandese. Non solo con le autovetture, ma anche con i veicoli commerciali. Per gestire la crescita di Citroën nei Paesi Bassi, la casa francese si trasferì nel cosiddetto edificio Citroen, noto anche come garage, nel 1931. Questo edificio, progettato da Jan Wils e situato in Stadionplein ad Amsterdam, era originariamente un garage/showroom e fino al 2014 fungeva da sede centrale dell’azienda.