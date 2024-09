Jeep torna al Rebelle Rally per il nono anno

Il marchio Jeep torna al famoso Rebelle Rally, partecipando al Gladiator Mojave 2024 guidato dalle veterane concorrenti Nena Barlow e Teralin Petereit. Questo è il quarto anno consecutivo in cui il team collabora con Jeep e la prima volta che gareggeranno con un pick-up Gladiator. Le due concorrenti hanno portato a casa i premi Overall e Bone Stock in due degli ultimi tre anni.

Jeep Gladiator, gareggerà nell’unico rally di navigazione fuoristrada femminile negli Stati Uniti

Il Rebelle Rally è il primo e unico rally di navigazione fuoristrada femminile negli Stati Uniti, che unisce l’amore per la guida alla sfida estrema della navigazione precisa. La competizione fuoristrada si svolge in otto giorni e 1.500 miglia attraverso i deserti del Nevada e della California, il terreno di gioco ideale per dimostrare la capacità e la resistenza della Jeep Gladiator Mojave.

“La comunità Jeep si schiererà dietro Nena e Teralin mentre sprigionano tutto il potenziale del Gladiator Mojave”, ha affermato Bob Broderdorf, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep Nord America. “Il Mojave è costruito per i terreni desertici e per il podio con questi abili concorrenti al volante”.

Barlow gestisce Barlow Adventures, che offre corsi di guida a quattro ruote motrici, noleggio di SUV Jeep e viaggi guidati in tutto il sud-ovest degli Stati Uniti. Petereit, un’infermiera dello Utah, ha abbracciato l’off-road come hobby, affrontando numerosi sentieri e gare nel corso degli anni. Barlow e Petereit sono tra i veterani più affermati del Rebelle Rally, avendo partecipato a un totale di 14 rally (tre come compagni di squadra) e ottenendo 12 podi individuali.

“Siamo onorati di rappresentare ancora una volta il marchio Jeep”, ha affermato Barlow. “Il rally è più duro che mai, ma non dobbiamo preoccuparci delle capacità della nostra Jeep Gladiator Mojave. Non esitiamo mai a inseguire i checkpoint più difficili e questo è un enorme vantaggio. E questo è dimostrato ripetutamente dal numero di SUV Jeep presenti nel rally e sul podio”. Il Rebelle Rally 2024 inizierà giovedì 10 ottobre 2024 a Mammoth Lakes, California, e si concluderà sabato 19 ottobre 2024 nel deserto della California meridionale.

Unico veicolo del marchio Jeep a portare il badge Desert Rated, il Gladiator Mojave unisce le novità del 2024caratteristiche, tra cui airbag a tendina laterali standard e una radio touchscreen Uconnect da 12,3 pollici, con nuovi livelli di capacità e la capacità di dominare terreni desertici e sabbiosi ad alta velocità. Prosperando in ambienti asciutti e spietati, Gladiator Mojave presenta un telaio e assi rinforzati, fusi a snodo in ferro rinforzati e sospensioni migliorate con paraurti idraulici FOX esclusivi del segmento. Questa corsa nel deserto ad alta velocità è fatta per conquistare le dune. Il Desert Rated Gladiator Mojave è stato sviluppato in base a una serie di test estenuanti in cinque categorie: controllo di guida e stabilità, trazione, altezza da terra, manovrabilità e abilità nel deserto.