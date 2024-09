Fiat lancia la serie speciale Tributo 125 in Brasile

Fiat, sinonimo di passione automobilistica, inconfondibile design italiano e spirito pionieristico, festeggia nel 2024 125 anni di storia. Dalla sua fondazione a Torino, il marchio ha rivoluzionato il settore con modelli iconici che attraversano le generazioni e per celebrare questo storico traguardo, il marchio brasiliano e mezzo mezzo italiano lancia una serie molto speciale, che porta esclusività, raffinatezza e tecnologia ai suoi modelli principali.

La serie di Fiat riunisce tutto ciò che più si desidera da ogni modello, con un tocco di esclusività nei colori e nelle finiture

Denominata Tributo 125, la serie speciale arriva sul mercato con Argo, Pulse, Fastback, Strada e Toro. Ogni modello apporta dettagli esclusivi alle sue versioni più vendute, con un pacchetto di contenuti speciali e molto completo. La novità porta anche una combinazione di materiali premium e identità visiva che fa riferimento alla storia del marchio.

A partire dalle colorazioni che hanno il bianco e il grigio come pezzi forti della serie, sempre abbinati al tetto nero per tutti i modelli. Sono disponibili altre tonalità di grigio e nero, a seconda del modello, ma il pezzo forte, che rende la serie ancora più esclusiva, è la disponibilità del bianco Alaska (perlato) per i modelli Argo, Pulse, Fastback e Strada, colore che normalmente non viene offerto per questi modelli.

Oltre ai colori, i cerchi e gli stemmi oscurati rafforzano il look esclusivo dei modelli. All’interno, sedili e volante in pelle, abbinati a dettagli di finitura in bronzo e all’iconica bandiera FIAT in oro, riflettono la raffinatezza di questa serie commemorativa. La serie si basa anche su tecnologie apprezzate dai clienti, come l’aria condizionata digitale e un centro multimediale, presenti in tutti i modelli Tributo 125, garantendo comfort, connettività e differenziazione.

“Il Brasile è uno dei principali mercati della Fiat nel mondo, quindi non potevamo fare a meno di festeggiare in grande stile il 125° anniversario del marchio. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo portato la serie Tributo 125, che unisce la nostra eredità di tradizione con l’innovazione più apprezzata dal pubblico brasiliano. Mettiamo il punto di vista del cliente al centro delle decisioni e questa serie speciale è un regalo per gli appassionati del brand, che potranno vivere una parte della nostra storia in ogni dettaglio, godendo di un livello di contenuti eccezionale unito ad un ottimo rapporto qualità prezzo ”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

Fiat è uno dei marchi automobilistici più longevi al mondo e, in Brasile, ha prodotto più di 18 milioni di veicoli nel corso della sua storia. Grazie ai profondi legami costruiti nel corso degli anni, il marchio ha creato una delle reti di concessionari più grandi del paese, con oltre 500 punti sparsi in tutto il paese. Leader di mercato negli ultimi tre anni consecutivi, Fiat mantiene la sua ottima performance con oltre 320mila veicoli venduti nel 2024.

L’Argo Drive 1.0 si arricchisce di elementi che mettono in risalto i valori di tecnologia, raffinatezza ed esclusività. Versione più venduta della gamma, è stata scelta per rappresentare l’accessibilità del modello, offrendo caratteristiche inedite per il segmento. Con sedili e volanti in pelle, sistema Keyless, climatizzatore digitale e possibilità di verniciatura bicolore perlata, questa serie porta buoni motivi per festeggiare, unendo qualità e stile. Dispone inoltre di esclusivi badge laterali, cerchi in lega oscurati da 15”, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori e telecamera per la retromarcia.

In Pulse le novità arrivano in doppia dose: torna la versione Drive T200 che va ad ampliare la gamma Pulse. Il SUV compatto che unisce design moderno e funzionalità riflette i valori di tecnologia, raffinatezza ed esclusività come nessun altro. La versione commemorativa presenta equipaggiamenti come sedili e volante in pelle, sistema Keyless, cerchi in lega oscurati da 17″, fendinebbia, telecamera per la retromarcia e un centro multimediale da 10,1″, offrendo un’esperienza unica. Con la sua verniciatura bicolore perlata o metallizzata, la Pulse si distingue come una vera celebrazione del marchio.

Per celebrare il 125° anniversario della Fiat, la Fastback T200 riceve un aggiornamento speciale. Dal design audace e sofisticato, questa serie limitata si distingue per elementi esclusivi come sedili e volante in pelle, centro multimediale da 10,1″, verniciatura con tetto bicolore, badge laterali di serie e cerchi in lega oscurati da 17″. L’esperienza premium è completa di keyless entry’n’go, avviamento remoto, freno di stazionamento elettrico, fendinebbia e finiture interne oscurate.

Non poteva mancare il leader delle vendite nel mercato brasiliano e per questo arriva lo Strada Tributo 125 basato sulla versione Volcano Automatic, ma con equipaggiamenti esclusivi della serie speciale. Oltre agli elementi visivi della versione, come i badge, dispone anche di aria condizionata digitale, telecamera per la retromarcia, cerchi in lega oscurati, comando a farfalla per il cambio marcia al volante, finiture interne oscurate, volante in pelle, sedili in pelle/tessuto e soffitto verniciato in nero lucido.

Nel Tributo 125, Toro utilizza l’equipaggiamento della versione Volcano, dotata di schermo multimediale da 10,1”, telecamera per la retromarcia e sistema ADAS (Advanced Driver Assistance). Il suo aspetto imponente è completato da cerchi in lega oscurati, finiture interne oscurate, volante rivestito in pelle, sedili che mescolano pelle e tessuto, nonché un tetto verniciato in nero lucido. Oltre, ovviamente, ai dettagli visivi, esclusivi dell’edizione speciale.