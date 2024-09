Chrysler Voyager ritorna nella gamma della casa americana per il 2025

Chrysler accoglie un nuovo membro nella famiglia di minivan, aggiungendo la Chrysler Voyager 2025 alla sua gamma di vendita al dettaglio come opzione economica sotto i $ 40.000 con un prezzo di vendita consigliato di partenza di $ 39.995.

Chrysler Voyager ritorna nella gamma della casa americana come minivan entry level

Il ritorno della Chrysler Voyager 2025 sul mercato al dettaglio offre ai clienti di Chrysler una ampia gamma di scelte, che vanno dal Voyager entry level alla Chrysler Pacifica Pinnacle premium 2025, con gli interni più lussuosi della sua categoria. La gamma di minivan multi-energia include un’opzione elettrificata nella Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid 2025, ancora il primo e unico minivan ibrido plug-in, e configurazioni di Pacifica a benzina a trazione anteriore e integrale.

“La Chrysler Voyager 2025 offre ai clienti un minivan ben equipaggiato e attento al budget e rafforza l’impegno del nostro marchio nel fornire scelte nel segmento che Stellantis ha creato più di 40 anni fa e che continua a guidare”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler di Stellantis. “Abbiamo aggiunto molte caratteristiche di comfort, tecnologia e sicurezza come equipaggiamento standard sulla Chrysler Voyager, tra cui i sedili Stow ‘n Go standard, rendendo la Voyager un’opzione attraente e ricca di valore all’interno della famiglia di minivan Chrysler”.

La Chrysler Voyager 2025 è ora aperta agli ordini, con le prime unità che dovrebbero arrivare presso i concessionari nel quarto trimestre. La vettura arriva carica di contenuti standard chiave aggiuntivi, tra cui il sistema di sedili Stow ‘n Go, con Stow ‘n Go per la seconda fila esclusivo del settore, nonché Stow ‘n Go per la terza fila, porte scorrevoli elettriche e portellone posteriore, sedili elettrici a otto vie per il conducente e sedili anteriori riscaldati e volante. Di serie sono anche i sedili per sette passeggeri, Android Auto e Apple CarPlay wireless, Bluetooth vivavoce integrato e comando telefono, sistema audio a sei altoparlanti, avvio remoto, cancellazione attiva del rumore e altro ancora. La Voyager offre oltre 32 piedi cubi di volume di carico interno.

Chrysler Voyager porta il suo aspetto e la sua sensazione unici all’interno della gamma di minivan Chrysler 2025, con uno stile esterno anteriore e posteriore classico che distingue la Voyager dalla Chrysler Pacifica. La Voyager dispone di cerchi in alluminio da 17 pollici e presenta fari e fendinebbia automatici, nonché un parabrezza acustico. Alimentato dal pluripremiato motore Pentastar V-6 da 3,6 litri abbinato a un cambio automatico a nove velocità TorqueFlite esclusivo del segmento, il minivan di Chrysler offre una potenza di 290 cavalli.

Ulteriori caratteristiche di sicurezza standard includono sette airbag, luci di marcia diurna, controllo elettronico della stabilità, assistenza alla frenata, sistema di ancoraggio per seggiolini per bambini (LATCH), telecamera di backup posteriore ParkView e altro ancora. La Chrysler Voyager 2025 sarà disponibile solo nel livello di allestimento Voyager LX, con una scelta di tre colori esterni: Red Hot, Diamond Black e Bright White.