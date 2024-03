Chrysler Pacifica nominata miglior minivan per famiglie secondo US News & World Report

Arrivano ottime notizie per Stellantis dagli Stati Uniti d’America. Infatti la sua minivan Chrysler Pacifica nelle scorse ore è stata nominata miglior minivan per famiglie negli US News & World Report 2024 Best Cars for Families Awards organizzati da US News & World Report.

Agli US News & Woilrd Report Awards premiata Chrysler Pacifica

Con questa vittoria Chrysler Pacifica si conferma come il minivan più premiato al mondo con oltre 175 riconoscimenti fin qui ricevuti. Si tratta di un vero e proprio record. Liz Opsitnik, redattore esecutivo di US News ha dichiarato in proposito: “I vincitori del premio Best Cars for Families del 2024 offrono una serie di caratteristiche di sicurezza e una guida confortevole per tutti i passeggeri, rendendoli ideali per gli spostamenti quotidiani o le avventure in famiglia”.

Questo premio è stato vinto da Chrysler Pacifica grazie alle sue caratteristiche che la rendono particolarmente adatto a quelle che sono le esigenze delle famiglie americane. Queste fanno riferimento al gran numero di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida presenti ma anche all’infotianment di altissimo livello. Basti pensare ad esempio il minivan del gruppo Stellantis è stato anche il primo modello a rendere disponibile Amazon Fire TV integrata nel sistema Uconnect Theatre.

Ricordiamo che i criteri per il premio Best Cars for Families del 2024 esaminano la valutazione complessiva di ciascun veicolo dalle classifiche Best Car di US News per determinarne la qualità, incorporando elementi come dati sulla sicurezza, valutazioni di affidabilità previste, spazio per passeggeri e carico e l’opinione consensuale della stampa automobilistica. Chrysler Pacifica dunque si conferma una vettura molto amata negli Stati Uniti.

Stellantis ovviamente ha accolto con grande gioia questo premio come si evince dalle parole dei responsabili del marchio Chrysler che hanno manifestato il proprio orgoglio per questo ennesimo premio che ha certificato l’ottimo lavoro svolto e fa ben sperare per il futuro del marchio che Stellantis intende rilanciare ingrande stile nei prossimi anni con l’arrivo di numerosi nuovi modelli.