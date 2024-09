Fiat richiama oltre 15.000 veicoli negli Stati Uniti

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha annunciato un richiamo significativo negli Stati Uniti. Questo richiamo riguarda 15.835 veicoli di Fiat. A quanto pare la causa di questo intervento riguarda un problema riscontrato nel software di questi modelli della principale casa automobilistica italiana venduti in quel paese. Questo errore potrebbe portare all’apertura eccessiva degli airbag anteriori in caso di incidente, come riportato mercoledì dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti.

Fiat: richiamate oltre 15 mila unità negli Stati Uniti per un problema al software

Il richiamo interessa specificamente alcune vetture sportive Fiat 124 Spider prodotte tra il 2017 e il 2020. Per risolvere questa situazione, la NHTSA ha informato che i concessionari effettueranno un aggiornamento gratuito del software del modulo di controllo degli airbag per garantire la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. Ricordiamo che questo modello uscito di produzione da diversi anni fu realizzato in collaborazione con Mazda sulla base della Mazda MX-5 Miata.

Fiat 124 Spider è stata presentata nel 2015 in anteprima al Salone dell’auto di Los Anegeles. Il suo lancio commerciale è avvenuto nel 2016 mentre l’uscita di produzione è avvenuta nel 2019. Gli Stati Uniti sono stati uno degli ultimi paesi a dire addio al modello che in Nord America ha goduto di una discreta popolarità anche se la nuova versione non ha ottenuto grandi risultati nemmeno in quel paese.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui arrivassero ulteriori sviluppi relativi a questo richiamo relativo al famoso modello della casa automobilistica torinese.