Il capo della polizia di Merrillville critica Stellantis per i guasti alle Durango

Il capo della polizia di Merrillville, Konstantinos Nuses, ha criticato pubblicamente Stellantis, la casa madre di Dodge, per i guasti ai motori dei veicoli Dodge Durango Pursuit. Questi veicoli, acquistati durante la pandemia, sono stati ritirati dal servizio a causa di un difetto nei radiatori dell’olio. Nuses ha dichiarato che il dipartimento ha subito una significativa perdita finanziaria vendendoli, gravando sui contribuenti.

Anche dalla Polizia arrivano critiche a Stellantis per i guasti di Dodge Durango Pursuit

In una lettera aperta, Nuses ha spiegato: “È straziante riconoscere che non possiamo fornire il servizio affidabile che meritate quando i nostri veicoli sono soggetti a guasti imprevisti durante lo svolgimento del loro dovere”. Ha espresso delusione per il fallimento di Stellantis nell’assumersi la responsabilità del problema, che ha ostacolato la capacità del dipartimento di polizia di operare in modo efficace.

Durante la pandemia di COVID-19, il dipartimento di polizia di Merrillville ha affrontato difficoltà nell’acquisizione dei Ford Police Interceptor, la loro scelta abituale, a causa dei ritardi nella catena di fornitura dal 2020 al 2023. Per ovviare a questa situazione, hanno deciso di acquistare Dodge Durango Pursuit da un rivenditore locale come alternativa.

“Purtroppo, quella che era iniziata come una soluzione speranzosa si è trasformata in una profonda delusione”, ha affermato Nuses nella sua lettera. Ha sottolineato che molte Durango avevano percorso meno di 15.000 miglia prima di iniziare ad avere problemi al motore. I primi segnali di problemi sono comparsi alla fine del 2022, quando i veicoli hanno iniziato a subire guasti al motore dovuti a radiatori dell’olio difettosi. Di conseguenza, i Durango erano spesso fuori servizio, il che ha avuto un impatto sulla capacità del dipartimento di proteggere la comunità per lunghi periodi.

Nuses ha dichiarato che Stellantis aveva promesso una revisione per risolvere il problema dei veicoli a maggio 2023, ma mesi dopo il dipartimento attende ancora le riparazioni. Ha affermato che, nonostante gli sforzi e le rassicurazioni, hanno dovuto vendere i Durango prematuramente. Inoltre, Nuses ha criticato Stellantis per non aver offerto risarcimenti per i tempi di fermo, sottolineando che contribuenti e polizia hanno pagato per un prodotto difettoso, senza che Dodge si assumesse la responsabilità o fornisse una soluzione.