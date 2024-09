Jeep annuncia collaborazione con il kitesurfer Stig Hoefnage

Jeep e il fenomeno olandese del kitesurf Stig Hoefnagel si scelgono a vicenda. In qualità di kitesurfer professionista e fenomeno dei social media, noto per le sue acrobazie e video spettacolari, Stig incarna lo spirito avventuroso che si adatta perfettamente all’iconico marchio automobilistico Jeep.

Stig Hoefnage guiderà la Jeep Compass PHEV per raggiungere qualsiasi destinazione remota

Stig Hoefnagel ha iniziato la sua carriera come kite surfer freestyle in giovane età ed è diventato rapidamente noto per le sue abilità mozzafiato e i suoi risultati creativi. Con il suo stile unico e la partecipazione a varie competizioni internazionali, ha attirato l’attenzione del mondo internazionale del kitesurf. Il suo passaggio al kitesurf “Big Air” ha segnato un nuovo momento clou nella sua carriera. Durante l’evento “Red Bull King of the Air” a Città del Capo, in Sud Africa, il 22enne debuttante ha subito impressionato finendo terzo e condividendo il podio con il pluricampione di kitesurf Kevin Langeree.

Come viaggiatore e avventuriero del mondo, Stig è costantemente alla ricerca delle condizioni ottimali e stimolanti per il kitesurf. La sua passione per l’avventura sull’acqua e nell’aria si adatta perfettamente ai valori Jeep. Il marchio è sinonimo di avventura, robustezza e versatilità da più di ottant’anni. Jeep offre eccezionali capacità e funzionalità fuoristrada, pensate per chi cerca esperienze di viaggio uniche.

Stig guida molto, sia su asfalto che fuoristrada, e si preoccupa dell’ambiente. Ha bisogno di spazio per trasportare la sua attrezzatura. Tenendo conto di ciò, ha optato per una Compass 4xe ibrida plug-in a quattro ruote motrici. Con questa partnership, Jeep riafferma il proprio impegno a supportare le persone che abbracciano l’avventura e spingono oltre i confini di ciò che è possibile. Alla fine dello scorso anno, la Jeep Wrangler ha avuto un ruolo da protagonista nel sensazionale video di Stig ” The Real Stig “. Ora si mette in viaggio con la sua Jeep Compass 4xe.

La robustezza e le eccellenti capacità fuoristrada della Jeep Compass danno a Stig la libertà di raggiungere luoghi remoti lungo la costa normalmente inaccessibili ad altre auto. Ciò aiuta Stig a continuare a esibirsi ai massimi livelli di kitesurf, mentre lo spirito avventuroso del marchio Jeep viene ulteriormente rafforzato nel suo habitat naturale. Lo stesso Stig afferma: “Il kitesurf è per me la massima sensazione di libertà, poterlo comunicare con un’auto che mi dà la stessa libertà è un sogno diventato realtà”.