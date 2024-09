Risultato positivo del team Opel Spagna nell’Eco Rallye A Coruña

Il ritorno del Campionato spagnolo delle energie alternative per il team Opel Spagna, dopo un lungo periodo di cinque mesi di inattività, è arrivato in occasione dell’Eco Rallye A Coruña, evento che alla sua ottava edizione ha debuttato andando a punti per la FIA Ecorally Cup. Un fatto che ha riunito nella cittadina settentrionale più di cinquanta squadre, con i migliori specialisti mondiali e nazionali della disciplina.

Gli asturiani Hugo Velasco e Celso Roces sono arrivati ​​quarti con la Opel Astra Electric nel secondo evento internazionale della stagione

Dopo la giornata di apertura di venerdì, nella quale la Opel Astra Elettrica ha superato le relative verifiche tecniche, e che si è conclusa con la cerimonia di partenza dall’emblematica Plaza María Pita, Hugo Velasco e Celso Roces, hanno dovuto intraprendere sabato un impegnativo tour di 315,10 chilometri , di cui 223 suddivisi in otto sezioni regolari. La giornata è iniziata con la presenza di nuvole in cielo, le quali, unite alla pioggia caduta durante tutta la notte di venerdì, hanno fatto sì che le speciali presentassero molte zone delicate, a causa dell’umidità e del fango, a cui si aggiungeva la consueta vegetazione delle strade montuose del nord.

In queste condizioni, la coppia di Opel Spagna ha deciso di affrontare con cautela l’inizio dei test, risentendo anche del traffico nelle prime due tappe, facendogli accumulare una serie di punti che li hanno relegati in classifica, costringendoli a iniziare una rimonta, dal quattordicesimo posto che occupavano dopo lo speciale d’apertura.

Con un percorso molto tecnico, dove la navigazione ha giocato un ruolo fondamentale, il lavoro di guida svolto da Celso Roces ha dato i suoi frutti, risalendo progressivamente la classifica, giungendo al termine delle otto prove speciali al quarto posto della regolarità. Da evidenziare il risultato nel TR+, il tratto più lungo del test, con 40.368 chilometri, dove la Opel Astra Electric, che si è adattata perfettamente alle strade galiziane, ha conquistato il quarto posto, proprio sul punto di ottenere qualche punto extra per il campionato.

Già domenica, dopo la ricarica notturna in Plaza María Pita, i risultati di efficienza hanno confermato il quarto posto finale di Hugo Velasco e Celso Roces nell’Eco Rallye A Coruña, un grande risultato, data la sua complessità, e il livello dei team presente.

La stagione nazionale delle energie alternative si concluderà venerdì 11 e sabato 12 ottobre con il secondo evento isolano del campionato, il sesto Eco Rallye Gran Canaria. Un test organizzato dall’Azuatil Sports Club, e al quale Hugo Velasco e Celso Roces arrivano con la possibilità di salire sul podio finale del CEEA 2024, nella categoria elettrica.

Hugo Velasco: “ Siamo molto contenti del risultato, in una prova di sopravvivenza, e che arriva dopo la lunga pausa, riprendendo velocemente il ritmo della competizione. È stato uno degli eco-rally più difficili che abbiamo incontrato, con un percorso in cui non si poteva perdere la concentrazione in nessun momento, e qui devo lodare il lavoro svolto da Celso Roces nella navigazione. Inoltre, la Opel Astra Electric si è comportata perfettamente, come ha fatto per tutta la stagione, uscendo dalla zona di comfort delle città, per affrontare strade con dislivelli, terra, fango e umidità. Questo risultato rafforza il nostro morale in vista dell’ultimo appuntamento di Gran Canaria, dove speriamo di concludere la stagione nel miglior modo possibile ” .