Ferrari 512 BB: all’asta nel Regno Unito la Brigitte Bardot delle auto

Una splendida Ferrari 512 BB del 1978 viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti dagli specialisti di Iconic Auctioneers. La vettura sarà messa all’asta nella giornata di sabato 9 novembre, al NEC Classic Motor Show Sale di Birmingham (Regno Unito). Ampiamente restaurata, esprime tutto il suo magnifico fulgore, che emana energia catalizzante. Ora la supercar emiliana è pronta a fare la gioia di un nuovo fortunato custode, disposto a spendere una cifra degna del suo rango, per assicurarsi un pezzo di storia a quattro ruote.

La “rossa” in esame è uno dei soli 101 esemplari della specie con guida a destra, forniti nuovi nel Regno Unito. Le stime della vigilia ballano in un range da 160 mila a 180 mila sterline, pari a un ventaglio di valori da circa 191 mila a circa 215 mila euro, facendo riferimento al cambio odierno. La Ferrari 512 BB destinata a passare di mano ha la carrozzeria in tinta Rosso Corsa e gli interni in pelle Beige: il più classico degli abbinamenti per un’auto stradale del “cavallino rampante”. Il suo fascino è magnetico. Relativamente bassa la percorrenza accumulata negli anni, pari a 55 mila miglia.

Questa opera d’arte a quattro ruote fu presentata al Salone dell’Auto di Parigi del 1976, per prendere il posto della precedente 365 GT4 BB da 4.4 litri. Rispetto alla progenitrice era più raffinata, nonostante le chiarissime parentele stilistiche e costruttive. Il codice numerico della sigla indicava la cilindrata di 5 litri e il frazionamento a 12 cilindri.

Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers

Anche se la potenza massima rimase sugli stessi livelli di prima, a quota 360 cavalli, le emissioni erano migliori, come anche la fluidità di marcia. Possiamo parlare di un modello molto più trattabile, oltre che più bello, almeno a mio avviso, rispetto alla 365 GT4 BB, sebbene le modifiche siano state di dettaglio. Il merito è soprattutto dei passaruota posteriori più ampi e dei quattro fanali scelti sullo specchio di coda in luogo dei precedenti sei.

La Ferrari 512 BB, dove queste due lettere sono l’acronimo di “berlinetta boxer“, è un’auto sportiva di straordinario splendore. Leonardo Fioravanti, che ne ha firmato lo stile per Pininfarina, seppe confezionare un prodotto capace di superare le insidie del tempo. Incredibile l’appeal delle forme sinuose e pungenti della carrozzeria, di taglio scultoreo.

Sotto lo scenografico cofano posteriore trova ospitalità una motore a 12 cilindri da 5 litri, con angolo di 180 gradi fra le bancate, alimentato da quattro carburatori triplo corpo Weber 40 IF 3C. In questa veste l’auto erogava i già citati 360 cavalli, poi scesi a 340 nella successiva versione con iniezione Bosh K-Jetronic, più intonata ai più severi standard sulle emissioni del mercato statunitense.

Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers

